"¡Mamá! ¡Lo logramos!", la banda NCT 127 gana su primer Daesang en los 31st Seoul Music Awards

Este fin de semana se llevaron a cabo los 31st Seoul Music Awards, galardones otorgados desde 1990 por la compañía de eventos recreativos y sociales surcoreana Sports Seoul, a lo mejor de la industria musical en Corea del Sur. Durante el evento realizado en el Gocheok Sky Dome, la banda NCT 127, subunidad de la boy band NCT, ganó su primer Daesang (Gran Premio).

"No esperábamos esto, pero estamos profundamente conmovidos por haber recibido un premio tan grande", expresó Taeyong, el rapero principal de NCT 127. El joven Idol surcoreano, nombró a todas las personas que estaban involucradas en el triunfo de la banda.

Los nueve integrantes han estado trabajando muy duro, creo que el 2021 fue un año en el que pudimos brillar porque todos los integrantes de NCT (127, DREAM, WayV, NCT 2021) estaban juntos.

Asimismo, el líder de NCT 127 mencionó que de no ser "por los integrantes geniales, asombrosos, enérgicos y talentosos", no habrían podido alcanzar "esta altura, estoy orgulloso de los integrantes y espero que podamos seguir estando sanos y felices sin lesiones ni enfermedades".

Por su parte Doyoung, el vocalista principal de la boy band, no pudo evitar las lágrimas tras ganar el Daesang, el primero desde su debut en julio de 2016. "He soñado durante mucho tiempo con recibir un premio como este".

Hizo énfasis en que este gran premio fue gracias a sus fans y se preguntaba si estaba bien que recibieran dicho galardón. "Seguiremos trabajando duro para convertirnos en artistas que se adapten a un premio como este, también quiero agradecer a los padres de los integrantes en este momento".

A petición de los MC, Johnny expresó unas emotivas palabras en inglés: "¡mamá! ¡Lo logramos!". Hizo un especial agradecimiento a todos los padres de los miembros de la banda, así como a los suyos, ya que "son la razón por la que pudimos llegar hasta aquí, eran las estrellas, eran los que nos apoyaban, realmente espero que mis padres y nuestros padres sepan cuánto los apreciamos".

El rapero también agradeció a NCTzens y resaltó que han trabajado muy duro: "estoy muy contento de ver felices a mis compañeros, sé que aquellos de ustedes que están viendo también están felices, feliz 2022". NCT 127 también recibió un Bonsang (Premio Principal).

Lista completa de ganadores de los 31st Seoul Music Awards

Daesang (Grand Premio): NCT 127.

Premio Mejor Álbum: NCT DREAM.

Premio Mejor Canción: IU.

Premio Mejor Artista Mundial: BTS.

Bonsang (Premio Principal): ENHYPEN, Heize, Brave Girls, Oh My Girl, Kang Daniel, aespa, ATEEZ, NCT 127, THE BOYZ, Lim Young Woong, BTS, SEVENTEEN, IU.

Premio Mejor Presentación: STAYC, ENHYPEN.

Premio de Banda Sonora: Lim Young Woong.

Premio Trot: Lim Young Woong.

Premio Balada: Wendy de Red Velvet.

Premio R&B/Hip Hop: HyunA.

Premio Descubrimiento del Año: Lang Lee.

Premio Popularidad (Corea): Lim Young Woong.

Premio K-Wave (fuera de Corea): EXO.

Premio Mejor Artista Ídolo en Vivo U+: BTS.

Premio Especial del Jurado: Jung Dong Ha.

Novato del Año: Lee Mujin, OMEGA X, EPEX.

¿Cómo se eligen a los ganadores de los Seoul Music Awards? Los galardonados son cantantes seleccionados que lanzaron álbumes durante el año, combinado con 20 por ciento de votos móviles, 10 por ciento de votos por la encuesta de popularidad de Sports Seoul, 40 por ciento de ventas de álbumes y descargas digitales, y 30 por ciento por los puntos de los jueces.