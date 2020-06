Mamá de Armando González, "El Muñeco", no sabe que su esposo murió por COVID-19

El pasado 10 de abril Armando González dio a conocer mediante sus redes sociales, la lamentable noticia de la muerte de su señor padre Ezequiel González por complicaciones de salud a causa del Coronavirus. Anterior a ese día, ya había informado que tanto su padre, su mamá y hermano mayor, habían sido hospitalizados al dar positivo a COVID-19.

"Fue algo verdaderamente horrible, los entubaron y se pusieron graves, no había mejoría con ninguno de los tres, mi papá estuvo hospitalizado 23 días, le dio un infarto y lo sacaron adelante, por eso teníamos la esperanza de que iba a estar bien, pero luego le dio otro infarto y desgraciadamente ya no pudo salvarse", comentó Armando González, "El Muñeco", en una entrevista para TVyNovelas.

El ex novio de Lorena Herrera mencionó haber sufrido mucho al no poder despedirse de su papá, "no pudimos verlo físicamente para llorarle, no lo pudimos tocar ni decirle nada, sólo nos hablaron para informarnos que había que cremarlo y que por la situación no se podía hacer velorio; nos dieron la urna con sus cenizas, fue muy doloroso. Ni siquiera logramos cumplirle su última voluntad".

Como mi padre era un hombre muy religioso, nos había dicho que, si pasaba algo, quería que lo enterráramos en un panteón y que no lo cremáramos, nos lo había pedido mucho, entonces fue algo muy triste para nosotros.

La mamá de "El Muñeco" fuera de peligro

Asimismo "El Muñeco" contó en la entrevista para la revista TVyNovelas, que su mamá ya se encuentra en casa recuperándose y fuera de peligro, tras haber estado por varios días bajo un coma inducido. "Cada día amanecía mejor, eso nos devolvió la paz a toda la familia, los doctores nos dijeron que fue un verdadero milagro".

El ex integrante del show "Solo para mujeres" manifestó que están esperando el momento adecuado para informale a su mamá, que su gran amor y compañero de vida falleció.

"Mi mamá salió un poco desorientada por el proceso que vivió de estar tanto tiempo intubada, pero se lo vamos a tener que decir y esperemos que para ese momento ya esté más fortalecida, porque va a ser un gran golpe para ella, porque mi papá fue su primer novio, su único amor, nunca se separaron, siempre estuvieron juntos, y juntos tuvieron nueve hijos".

