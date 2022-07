Mamá de Belinda eleva sus oraciones por su hija, "le quieren hacer daño de una forma u otra"

La cantante y actriz española-mexicana Belinda, en meses pasados, ha vivido difíciles momentos ante la muerte de su abuela materna, Juana Moreno, así como por su controvertida y mediática separación del cantautor mexicano Christian Nodal. "Todos piensan que mi hija es la gran artista y que no le pasa nada, pero sí ha sufrido mucho con todo lo que hemos vivido últimamente", manifestó la señora Belinda Schüll, en una entrevista para TVNotas.

La mamá de Belinda mencionó que ante todo esto, le pide mucho a Dios para que proteja a su hija y le dé la felicidad que merece, "que cuide su vida, que le dé la felicidad que se merece, porque ha trabajado mucho para ser feliz y queremos su felicidad".

Asimismo, Belinda Schüll también eleva sus oraciones que su fallecida mamá, cuide de Belinda, pues asegura que ciertas personas buscan lastimarla de una u otra forma.

También le pido a mi mamá por Beli, que siempre es un foco de que le quieren hacer daño de una forma u otra, sin embargo, ella ha trabajado mucho para ser feliz, tener una vida estable, no estar enredada en polémicas.

La productora musical y de televisión, así como CEO de la casa productora Joy Music Entertainment, habló sobre el gran éxito que sigue teniendo su hija Belinda, señalando que es de las pocas artistas que han crecido con toda una generación.

Hizo mención de su presentación en el "Machaca Fest 2022", celebrado en Monterrey, estado de Nuevo León, México, y de las 80 mil personas que cantaron el tema "Ángel", canción favorita de su mamá Juana Moreno.

"Miré al cielo, me puse a llorar y me acordé de mi mamá, fue como una señal de que mi mamá me dijo: 'Beli va a estar bien, va a ser una niña feliz que va a encontrar el amor de su vida. Y tú, hija, lo superarás (el duelo) y serán como antes', que éramos muy felices".

Por otra parte, en una entrevista para Vogue España, en referencia a la relación que tuvo con Christian Nodal, se le preguntó a Belinda: "¿te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios?", respondiendo que ha aprendido de los errores cometidos.

Te recomendamos leer:

"Pues claro, cien por ciento y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse, pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner 'la cagué' en Vogue? Pues pon que la cagué, en todos los aspectos", manifestó la intérprete de "El baile del sapito".