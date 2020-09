Mamá de Carolina Sandoval, bella y radiante en traje de baño a sus 73 años de edad

Amalia Guzmán de Sandoval, mamá de Carolina Sandoval, es un ejemplo de que la vida debe disfrutarse al lado de nuestros seres queridos. La progenitora de "La Venenosa" fue diagnosticada hace unos meses con Parkinson fase 2 y ante su lucha contra esta enfermedad, la hermosa señora se mantiene optimista, alegre y con la mejor de las actitudes.

"Agradecida con Dios por cada amanecer, por cada día, sean felices y den gracias", es uno de los varios mensajes que día con día comparte en sus redes sociales Amalia Guzmán, mamá de Carolina Sandoval, ex conductora del programa Suelta la Sopa.

De acuerdo con sus publicaciones en su cuenta personal de Instagram, uno de los lugares favoritos de la señora Amalia Guzmán es la playa. A sus 73 años de edad la mamá de Carolina Sandoval no duda en usar un traje de baño, mostrando lo bella que luce y recibiendo muchos halagos por parte de sus seguidores. En unas recientes publicaciones en las stories de su cuenta en Instagram, "La Venenosa" publicó un par de fotografías de su progenitora feliz y radiante en traje de baño.

Carolina Sandoval ha mencionado que primero estaba la salud de su mamá. Foto: Instagram @venenosandoval

"Madre e hija pa´lo que salga", expresó Carolina Sandoval en uno de sus post. En otra foto donde podemos ver a su mamá Amalia Guzmán divina y encantadora usando un traje de baño de una sola pieza color negro, la conductora de televisión mencionó: "ella y su eterna juventud, mi madre". Asimismo le dedicó la canción "I love you" de Céline Dion.

Foto: Instagram @venenosandoval

A fines de julio pasado, luego de la sorpresiva y controvertida salida de Carolina Sandoval del programa Suelta la Sopa, su mamá salió en defensa. La señora Amalia Sandoval expresó lo agradecida que está con Dios y la vida por la familia que le dio; ante los malos comentarios que su hija estaba recibiendo por su salida del programas antes mencionado, ella manifestó: "ustedes conocer a Carolina Sandoval 'La Venenosa', Carolina mi hija tiene tantas cualidades que tal vez ustedes conocen a la persona diferente, pero ella es una buena madre, excelente hija, no me puedo quejar de las dos hijas maravillosas que mi esposo Osvaldo, que él se mudó al cielo, y yo formamos para la vida".

Para mí, mis dos hijas, el que ellas se preocupen por su mamá, maravillosamente bien, entonces, que más le puedo yo pedir a la vida.

Sobre su enfermedad dijo: "hoy quiero hablarles de corazón de lo que está pasando en nuestra casa y confirmarles que me diagnosticaron con la enfermedad de Parkinson. Una charla desde mi experiencia como mujer, maestra, mamá y abuela. Este diagnóstico lo hago público con el fin de ayudar a despertar conciencia para que otras familias latinas que están pasando por lo mismo, no se sientan solas. Y por cierto, que juntos podamos aprender sobre el tema poco a poquito, porque tampoco se mucho y como luchar para salir adelante".

¿Qué fue lo que pasó con Carolina Sandoval en Suelta la Sopa? De acuerdo con "La Venenosa", el pasado 20 de julio regresó al foro del programa luego de varios meses trabajando en casa ante la contingencia sanitaria. Carolina contó en un Instagram Live que esa mañana le habían informado que había un caso de COVID-19 entre el equipo y no quería exponerse y traer el virus a su casa, porque, aunque no lo había dicho antes, su madre acababa de ser diagnosticada con Parkinson en fase 2.

Carolina Sandoval pidió a la producción de Suelta la Sopa regresar a trabajar desde casa como medida de precaución, sin embargo, supuestamente no le dieron permiso. Ante esto, "La Venenosa" no se presentó a trabajar desde el foro, lo que habría tenido consecuencias. La conductora de televisión estaba lista para hacer su enlace al programa desde su hogar, pero unos minutos antes le notificaron que no entraría al aire, lo que provocó su molestia e indignación.

Al negársele entrar al aire en Suelta la Sopa, Carolina Sandoval llevó a cabo un Instagram Live donde "explotó" en contra de la productora del programa High Hill Entertainment. "Fue una decisión tomada sin mi consentimiento, pero Juan Manuel si puede estar transmitiendo en su casa, a quien quiero mucho y por supuesto que tiene que estar en su casa porque viene de padecer cáncer. Dios está en control pero no se lo que vaya a pasar después de hoy. Ya las relaciones vienen un poco tensas desde hace un tiempo, hay unas cosas que manejan de forma confidencial y otras cosas que no son confidencial. En mi casa nada es confidencial, en mi casa las puertas se abrieron para ustedes".

