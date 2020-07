Mamá de Carolina Sandoval rompe el silencio tras la polémica salida de su hija de Suelta la Sopa

La inesperada salida de Carolina Sandoval "La Venenosa" del programa Suelta la Sopa que se transmite por Telemundo, ha causado mucha polémica y sobre todo incertidumbre ya que hasta el momento no se han dado a conocer las verdaderas causas y ninguna de las dos partes ha hecho una declaración oficial. Desde la semana pasada la fotografía de la conductora de televisión originaria de Caracas, Venezuela ya no aparece en la sección de los conductores de dicho programa, en el portal web.

Amalia Sandoval, mamá de Carolina Sandoval, compartió un video en redes sociales donde habló sobre la enfermedad que le fue diagnosticada (Parkinson) y además, salió en defensa de su hija. El show que "La Venenosa" tiene en redes sociales (El trasnocho con Caro) fue tomado por su progenitora para hablar sobre toda esta situación.

La señora Amalia Sandoval expresó lo agradecida que está con Dios y la vida por la familia que le dio. Ante los malos comentarios que Carolina Sandoval ha recibido tras su salida de Suelta la Sopa, su mamá manifestó: "ustedes conocer a Carolina Sandoval 'La Venenosa', Carolina mi hija tiene tantas cualidades que tal vez ustedes conocen a la persona diferente, pero ella es una buena madre, excelente hija, no me puedo quejar de las dos hijas maravillosas que mi esposo Osvaldo, que él se mudó al cielo, y yo formamos para la vida".

Para mí, mis dos hijas, el que ellas se preocupen por su mamá, maravillosamente bien, entonces, que más le puedo yo pedir a la vida.

Amalia Sandoval agradecida por los cuidados que sus hijas tienen con ella. Foto: Instagram @amaliadesandoval

En la descripción del video que publicó en la cuenta de Instagram de su hija Carolina Sandoval, la señora Amalia dijo sobre su enfermedad: "hoy quiero hablarles de corazón de lo que está pasando en nuestra casa y confirmarles que me diagnosticaron con la enfermedad de Parkinson. Una charla desde mi experiencia como mujer, maestra, mamá y abuela. Este diagnóstico lo hago público con el fin de ayudar a despertar conciencia para que otras familias latinas que están pasando por lo mismo, no se sientan solas. Y por cierto, que juntos podamos aprender sobre el tema poco a poquito, porque tampoco se mucho y como luchar para salir adelante".

Amalia Sandoval resaltó: "estoy segura que juntos saldremos adelante, mis amores, recuerden que siempre la familia es lo primero". ¿Qué fue lo que pasó con Carolina Sandoval en Suelta la Sopa? Por varios meses estuvo haciendo transmisiones para el programa desde su hogar, ante la pandemia del COVID-19. El pasado lunes 20 de julio Carolina regresó al foro pero al enterarse que unas personas del staff estaban contagiadas, tuvo gran preocupación debido a que su mamá vive con ella y es considerada persona de alto riesgo por el Parkinson que le fue diganosticado.

Carolina Sandoval en su momento dará a conocer los motivos de su salida de Suelta la Sopa. Foto: Instagram @venenosandoval

Carolina Sandoval confesó que la relación con la producción no estaba del todo bien

Carolina Sandoval pidió a la producción de Suelta la Sopa regresar a trabajar desde casa como medida de precaución, sin embargo, supuestamente no le dieron permiso. Ante esto, "La Venenosa" no se presentó a trabajar desde el foro, lo que habría tenido consecuencias. La conductora de televisión estaba lista para hacer su enlace al programa desde su hogar, pero unos minutos antes le notificaron que no entraría al aire, lo que provocó su molestia e indignación.

Al negársele entrar al aire en Suelta la Sopa, Carolina Sandoval llevó a cabo un Instagram Live donde "explotó" en contra de Telemundo. "Fue una decisión tomada sin mi consentimiento, pero Juan Manuel si puede estar transmitiendo en su casa, a quien quiero mucho y por supuesto que tiene que estar en su casa porque viene de padecer cáncer. Dios está en control pero no se lo que vaya a pasar después de hoy".

Ya las relaciones vienen un poco tensas desde hace un tiempo, hay unas cosas que manejan de forma confidencial y otras cosas que no son confidencial. En mi casa nada es confidencial, en mi casa las puertas se abrieron para ustedes.

En uno de sus recientes post en Instagram, Carolina Sandoval informó a sus miles de seguidores que pronto dará a conocer las razones de su salida de Suelta la Sopa. "Mi gente, por razones que conocerán luego, no puedo hablar ahora, obvio que ustedes han estado hasta en el nacimiento de mis hijas, almuerzos y en mis idas al baño, créanme que ahora no será la excepción, todo a su tiempo".

