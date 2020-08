Mamá de Christian Nodal sale en su defensa ante las críticas por su noviazgo con Belinda

Mucho se ha dicho que el noviazgo entre Belinda y Christian Nodal es una farsa para subir el raiting de La Voz México, donde ambos cantantes son coaches. Recientemente la mamá del joven cantautor del Regional Mexicano salió en su defensa, ante los comentarios negativos que se han estado diciendo de su hijo en redes sociales.

Una usuaria de Instagram escribió este mensaje en uno de los post de la mamá del cantautor: "hola Cristy tómalo como un consejo, no dejes que este programa (La Voz México) invente el supuesto noviazgo de Cris con Belinda solo por subir su rating, lo único que hacen es dañar su imagen como cantautor". Ante esto Cristy Nodal salió en defensa de su hijo Christian Nodal, ante las críticas y malos comentarios por su relación amorosa con Belinda.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¡Gracias por el consejo que no pedí! Pero de mi familia me encargo yo, mi hijo tiene 21 años, donde sus bases han sido 100 por ciento bien cimentadas y donde no ocupe de nadie para criarlo, mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a opinar, ni juzgar su vida.

Asimismo Cristy Nodal manifestó que ni su hijo Christian Nodal, ni su familia "ni la gente que entra y está en nuestras vidas son falsas y es humano como cualquiera, no puede ir pisando nubes y agradezco su opinión, pero aquí en mi cuenta no necesito que debatan si es correcto o incorrecto las decisiones que toma mi hijo, para eso allá están las páginas de chismes amarillistas, por algo mi cuenta es privada".

Aquí no se ofende ni mucho menos se debate la vida de mi familia, a los dos bendiciones. Y no se crean tanta irrealidad en sus cabezas.

Por otra parte, hace unos días cuando Christian Nodal dio a conocer su noviazgo con Belinda, su mamá compartió esta reflexión, que muchos de sus seguidores interpretaron como un consejo de madre a hijo en esta etapa que estaba iniciando. "Siempre, siempre, siempre debes ver de adentro hacia afuera, ubica el contexto de lo que observas para que realmente captes el mensaje verdadero que esa imagen te quiere transmitir. No veas de afuera hacia adentro porque te llenaras de muchas cosas irreales. Éxitos siempre y de ahora en adelante donde estés y hagas lo que hagas observa bien todo lo que te rodea, eso te permitirá cada día ser mas perceptivo de tu entorno y captar las verdaderas imágenes y señales que te transmiten.

Carácter, fuerza, sabiduría, Dios. Te amo con toda mi vida mi amor, tú felicidad es la mía y en tus batallas, en tus aciertos y desaciertos aquí estaré siempre firme y como siempre, para ti mi Christian.

En su feed de Instagram Christian Nodal expresó que "lo inesperado no necesita explicaciones, todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los para siempre. Te amo Belinda, espero y esta 'publicidad' nos dure para toda la vida mi amor".

También te puede interesar:

Christian Nodal habla por primera vez sobre su noviazgo con Belinda: "el amor es bonito"

Belinda y Christian Nodal dicen si habrá boda y revelan nuevos detalles de su relación

Así fue la primera presentación como novios de Belinda y Christian Nodal en La Voz