Mamá de Edith González preocupa por sus dolorosas palabras

Edith González dejó un profundo dolor en el corazón de sus seres queridos, tal es el caso de la señora Ofelia Fuentes (mamá de la actriz). En medio de su duelo ha manifestado querer irse con su hija.

En una entrevista en el programa Venga la Alegría la actriz Lorena Velázquez, quien fuera muy amiga de la fallecida Edith González, comentó que la señora Ofelia Fuentes no se encuentra nada bien. "Ella dijo, 'me voy a ir contigo, hijita', se lo dijo en francés. Dijo 'quiero verla por última vez, me voy a ir contigo, hijita'. Cuando llegó conmigo le dije, 'no, Ofe, ni digas'".

Asimismo Lorena Velázquez manifestó que desde la muerte de Edith González, ha estado muy al pendiente de su mamá. "Tengo que estar muy cerca de ella porque está muy frágil, muy triste, tiene un dolor muy profundo y yo tengo que decirle: 'no te me apagues, tienes que estar con Constanza, con tu hijo, tienes muchas cosas por qué vivir'".

Debido a que la fallecida actriz mantuvo en total hermetismo su recaída en el cáncer, Lorena Velázquez no pudo estar a su lado en sus últimos momentos como hubiera querido.

“No me habló la familia, me habló una amiga y me dijo 'Lore, no le digas a nadie pero Edith está muy grave en el hospital' y entonces yo hablé al celular de Edith y me contestó Constanza y me dijo 'tía Lore…' y le dije 'pásame a tu mamá que la quiero saludar' y oí que Edith con su voz le dijo 'dile que luego le hablo’ y dije ‘luego me habla, ok’, pero ya no me habló".

En el homenaje que la ANDA le rindió a Edith González en el Teatro Jorge Negrete, Ofelia Fuentes rindó unas desgarradoras y tristes palabras en memoria de su hija.

Durante el tributo el mariachi interpretó "Las Golondrinas", y en ese momento Ofelia Fuentes se levantó para enviar besos hasta donde se encontraba el ataúd de su hija, dejando con un nudo en la garganta a todos los presentes.

Posteriormente subió al escenario donde dedicó unas palabras a su hija que han hecho llorar a muchos. "Amo a mi pueblo, México es todo, se me fue mi niña, pero queda aquí mi pueblo que lo quiero".

Viva mi niña que se nos fue, amo a todos y muchas gracias no tengo palabras para...no hayo palabras para agradecerle a mi pueblo.

"Se me fue mi niña pero queda mi pueblo México, gracias", expresó la señora Ofelia Fuentes con el corazón destrozado por la muerte de su hija.

Los restos de la actriz, quien murió tras complicaciones del cáncer de ovario que padecía, fueron trasladados al Parque Memorial, pues la familia decidió sepultarla al lado de su padre.