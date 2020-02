Mamá de Geraldine Bazán deja en vergüenza a Maribel Guardia y Galilea Montijo

Quién no se dejó de ningún tipo de declaraciones en su contra es la madre de Geraldine Bazán, la señora Rosalba Ortiz y es que fue cuestionada por la prensa sobre las declaraciones que han hecho algunas conductoras en su contra por opinar sobre la vida de su hija.

Y es que no está de acuerdo en como las conductoras Galilea Montijo, Annette Cuburu y Maribel Guardia opinan sobre todo lo relacionado entre Geraldine y los dimes y diretes que han tenido con Gabriel Soto e Irina Baeva por lo que decidió mandarles tremendo mensaje.

"Yo no sabia que tratara así a su mamá (Annette Cuburu) y Galilea Montijo dijo 'si fuera mi mamá que gracias a Dios no soy ni depende de ellas, ni económica, ni moral, ni física, ni nada yo le diría shs, así tratan a sus madres señoras emancípencen, por favor", dijo la señora para Suelta la sopa.

Pero a quien decidió darle con todo fue a la costarricense, Maribel Guardia a quien le dijo que ella tampoco hubiera permitido que su hijo Julián conviviera con las novias que tuvo su expareja, Joan Sebastian, pues la señora al parecer ni quiere que sus nietas convivan con Irina.

Le recuerda a una de ellas que no le hubiera gustado ver a su hijo de la mano de Arleth Terán o a Paulina de la mano de Maribel no, porque son acciones que se hacen y eso no se olvida, dijo Rosalba.