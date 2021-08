Mamá de Geraldine Bazán desmiente que su hija envió carta a El Vaticano, para seguir siendo esposa de Gabriel Soto

Mucho se ha dicho que los actores Gabriel Soto e Irina Baeva no podrán casarse por la iglesia, ya que el matrimonio religioso entre el galán de telenovelas y la también actriz Geraldine Bazán no ha sido anulado. En el caso del catolicismo, el divorcio no se reconoce pues es un trámite de la ley civil, en este sentido, el matrimonio católico solo admite la anulación, es decir, declarar que nunca existió.

De acuerdo con el canal de YouTube El Borlote, Geraldine Bazán envió una carta a El Vaticano para pedir que su matrimonio con Gabriel Soto no sea anulado y así, Irina Baeva no pueda contraer matrimonio religioso con su ex esposo Gabriel Soto, padre de sus hijas.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán celebraron su matrimonio religioso en el 2016; al final de la ceremonia el sacerdote que los casó expresó: "lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre". Según El Borlote de ahí se agarró la actriz de telenovelas y usó sus contactos (al padre que los casó, José de Jesús Aguilar), "para entregar una misiva a El Vaticano y pedirles que ante Dios siga siendo Gabriel su esposo".

La señora Rosalba Ortiz se comunicó con Debate para desmentir que su hija Geraldine Bazán envió dicha carta a El Vaticano, sede central de la Iglesia Católica Romana. "Es falsa (la carta), no ha existido, ni existe, ni existirá, es una mentira".

Asimismo la mamá de Geraldine Bazán expresó al respecto: "solo son asuntos de su vida personal, que siguen dañando a terceros, nunca preguntan al interesado o interesada si es falso o verdadero, se tiene que alentar el derecho de réplica".

Rosalba Ortiz señaló que las "personas públicas tienen familia a quien lastiman en el presente y en el pasado".

