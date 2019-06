Mamá de Geraldine Bazán manda clara advertencia a Gabriel Soto

Cuando todo parecía estar en calma entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán, los actores vuelven al ojo del huracán con una nueva pelea mediática. Como se recordará el actor le escribió un mensaje a su ex esposa donde aseguraba que ella no tenía la necesidad de trabajar, pues él pagaba todas las cuentas. Ahora la mamá de la actriz rompe el silencio.

La señora Rosalba Ortiz tomó partida en esta nueva pelea entre su hija Geraldine Bazán y su ex yerno Gabriel Soto. En un encuentro con diversos medios de comunicación, mandó una advertencia tanto al galán de telenovelas como a Irina Baeva.

Si mi hija llegara a faltar, de una vez lo digo yo le voy a entrar ahí, más si Gabriel no está solo, si está con esa.

A Rosalba Ortíz no le hizo nada de gracia el comentario de Gabriel Soto a su hija Geraldine Bazán, donde el actor habló de dinero y de cosas que tienen que ver con las cuentas personales de ambos. “No sé en qué estado haya estado para decir eso”, comentó con ironía.

El periodista Luis Alonso Borrego (conductor de Suelta la Sopa) contó lo que el ex esposo de Geraldine Bazán le dijo: "hablé con Gabriel Soto, me confirma que el mensaje sí lo mandó él. Me dice que palabras más, palabras menos, que le ganó el impulso, el coraje, porque a él no le parece justo hablar de sacrificios cuando trabajar 15 días lejos de sus hijas es una decisión".

Dice que Geraldine gana más que él, porque cuando él no está haciendo novela, se reducen sus ingresos hasta tres veces más.

"Él está en dos obras de teatro, busca firmas de autógrafos para pagar los tres mil dólares que le paga a Geraldine, aparte de alimentos, colegiaturas, seguros, nanas, chofer, casa, mantenimiento y hasta el cable”, manifestó Luis Alonso Borrego.

Geraldine Bazán reaccionó ante el argumento de Gabriel Soto. Antes de viajar a República Dominicana por su compromiso laboral, la actriz habló con Verónica Bastos también de Suelta la Sopa. La actriz tenía las intenciones de llevarse a sus hijas con ella, pero su ex pareja le dijo que se quedarán con él.

"Geraldine Bazán dice que ella no entiende por qué este reclamo, si ella justamente le dijo que ella quería traerse a las niñas porque las iba a extrañar muchísimo”.

Hasta el momento los actores no han comentado algo más sobre esta situación.