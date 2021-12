Mamá de Octavio Ocaña celebra su primer cumpleaños sin él y lo honra con un tatuaje

México.- Este 13 de diciembre, Ana Lucía Ocaña, la madre del fallecido actor Octavio Ocaña, recordado por su participación en Vecinos como Benito Rivers, celebró su cumpleaños, el primero sin su hijo, y para honrarlo decidió realizarse un tatuaje.

Fue en las redes sociales de Nerea Godínez, la prometida de Octavio, en donde se mostraron íntimos momentos de la señora Ana Lucía tatuándose el nombre de su hijo, este en el bazo derecho en tinta negra y junto a un corazón de color rojo.

El momento fue documentado por la joven, quien también compartió una fotografía de su suegra posando junto a un pastel y mostrando su nuevo tatuaje, uno de gran significado, ya que ahora lleva a su hijo plasmado en la piel de por vida.

Nerea también aprovechó para compartir algunas fotografías de Octavio Ocaña junto a su madre y otra en donde ambas salen juntas, dedicándole un emotivo mensaje a la mujer que lo trajo a la vida y atraviesa por difíciles momentos sin su hijo.

"No tengo palabras suficientes para describir lo que siento en estos momentos y sé perfecto que usted menos, solo puedo decirle que agradezco cruzarnos en esta vida para poder darnos tanto amor y tanto cariño, sé que de todas las fechas especiales está es la peor para usted, pero como se lo he dicho, yo no la suelto ni un segundo y le voy a festejar y a apapachar como nuestro niño lo hubiera hecho", escribió en la publicación.

Fue así como Nerea Godínez evidenció la gran relación que mantiene con su suegra, con quien continúa en contacto y siempre formará parte de su vida. Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar entre los seguidores del actor Octavio Ocaña, que enviaron los mejores deseos y mucho apoyo para Ana Lucía.

