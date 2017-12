Mamá de Salma Hayek y en lo que le da gusto a su yerno...

Diana Jiménez, madre de la actriz Salma Hayek, en entrevista con "Ventaneando" confiesa que lleva una muy buena relación con François-Henri Pinault, esposo de su hija, y él, al igual que ella, son amantes de la ópera.

"Adora la música. A mi me ha hecho cantar varias áreas de ópera. ¡No es fácil con él! Tiene una cultura musical muy avanzada. Él patrocina parte de la ópera en París. Toca el sax.!"

Y por si fuera poco, le han heredado a su nieta el amor por el arte.

"Palomita canta muy bien, toca el piano también...¡Ya lo trae en la sangre!".

Doña Diana ha pasado gran parte de su vida dedicada al mundo operístico, ha cantado en México y el extranjero.

Según información en distintos portales de noticias, inició sus estudios con la maestra Judith Cartel en Coatzacoalcos y con la pianista Luciana Figuerola; después viajó a la Ciudad de México donde estudió con Lupita Campos, directora del Coro de la UNAM.

Como alumna ha estado en manos de grandes maestros de la música, entre ellos Olga Baldazarri, Manuel Peña y Ricardo Sánchez.

En Los Ángeles, California, tomó clases de expresión corporal y cantó en la Escuela de Estela Addler, e impartió entrenamiento vocal a cantantes y actores durante 12 años.



En Mazatlán, Sinaloa se presentó a principios de noviembre de 2017 en el marco de la celebración de los 25 años del Coro Ángela Peralta.

La entrevista a partir de 2 minutos con 55 segundos, aquí:

http://www.youtube.com/watch?v=Gn06LoGTcFU

TE PUEDE INTERESAR:

¿Por qué "atacan" en redes a los hijos de Jennifer López?

Los hijos que tuvo Jennifer López con el también cantante Marc Anthony son severamente criticados en redes sociales.

Y es que la intérprete de éxitos musicales como "Ni tú, ni yo" publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram al lado de los niños, y los comentarios sobre ellos no se hicieron esperar.

En una de las imágenes, el programa de Univisión publica que “Emme cada día se parece más a su mami”; y aunque muchos seguidores coincidieron al opinar que la pequeña es “idéntica a su mami” y hasta “tiene el mismo perfil”, muchos otros usuarios no tuvieron ‘piedad’ y se fueron contra la niña al decir que es más parecida a Marc Anthony.

“Es feita”, “es fea y punto”, “qué chiquilla tan feita”, “esos niños de JLo están feitos”, “la niña parece la niña de una movie de espanto”, “están feos los hijos”, “parece un marcianito”, “esta fea con esas ojeras igual a su papá”, fueron algunos de los comentarios de crítica que levantó la fotografía.

Pero otros la defendieron: “Cuántos comentarios calificando de fea a la niña… Que corazón tan vacío tenéis, por qué primero no os miráis en el espejo antes de criticar a la nena. Todos los niños son lindos e inocentes. El mundo cada día es más superficial, lleno de maquillaje y cirugías… Y los criticones son los que más complejos tienen”.

Algunos culparon a Marc Anthony: “Los 2 tienen las facciones feas del papá”, “Esa niña es idéntica a su papá”, “Es Marc Anthony con pelo”, “Nada que ver no se parece a nada a jlo, Esa Niña es un clon de su papá”.

Emme y Max son fruto de la relación que mantuvo la llamada ‘diva del Bronx’ con el cantautor Marc Anthony hasta el año 2011, una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento que hasta la fecha, mantienen muy buena relación por el bienestar de sus hijos.

La cantante actualmente mantiene una relación amorosa con el ex beisbolista Alex Rodríguez, la cual se ha consolidado a tal punto que la pareja comparte y viaja con los hijos de ambos.



JLo y su nuevo proyecto.

La cantante actualmente se encuentra en el proceso de rodaje de su nuevo proyecto cinematográfico, que lleva por nombre “Second Act” y tiene previsto estrenarse el próximo año.

La diva ha sido vista en diversos lugares de la ciudad de Nueva York, en donde en todo momento se ha mostrado sonriente y simpática al ser retratada por los paparazzis.

Con información de: Mundo Hispano.

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN...

¿La sinaloense tiene estrías? Ella contesta ante lo que afirman algunas personas.

La actriz y cantante sinaloense Lorena Herrera tiene un cuerpo de diez. Es sinónimo de una vida saludable y una belleza eterna, por lo que defiende que es una mujer perfecta, aunque no le encanta presumirlo en sus redes sociales.

Recientemente publicó en redes una imagen en la que muestra su silueta, y hay quien señaló que le salían estrías, y por ello la criticaron.

Lorena se defiende de tal afirmación y a su estilo niega que tenga una sola estría.



“Esa fue una fotito qu eme tomé de ladito, se me hizo muy curioso porque si algo no tengo, porque yo digo lo que tengo, si hay algo que no tengo, son estrías, por ningún lado”.