Mamá de Valentín Elizalde llama "marranos" a Tano Elizalde y Gabriela Sabag

Camila Valencia, mamá del fallecido cantante Valentín Elizalde, habló sobre la supuesta relación amorosa que hay entre Tano Elizalde y Gabriela Sabag, la única esposa legítima y albacea de "El Gallo de Oro".

En una entrevista vía telefónica con el programa Ventaneando, la señora Camila Valencia comentó: "yo estoy sorprendidísima porque nunca esperé eso de esta mujer, porque en primer lugar ella estaba casada con una persona muy trabajadora, cuando yo supe eso creanme que no lo creía, jamás pensé que fueran hacer esto".

Camila Valencia señaló que a la familia se le respeta, algo que Tano Elizalde no ha hecho.

A la familia se respeta, la memoria de mi hijo que la respeten, ¿qué son, unos marranos, unas culebras?

Cabe recordar la supuesta relación amorosa entre Gabriela Sabag y Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde, fue dada a conocer por Marysol Castro (aún esposa de Tano) recientemente en el programa Ventaneando de TV Azteca.

La señora Camila Valencia resaltó que Tano Elizalde no tiene ningún derecho a realizar una serie sobre la vida de su hijo Valentín Elizalde.

La mamá de Valentín Elizalde vuelve a vivir el dolor de aquella madrugada

"Me siento muy consternada, parece que estoy viviendo el momento por lo que está pasando ahorita, me he sentido muy mal, muy deprimida, estoy ahorita tomando anti depresivos por lo mismo, parece que estoy viviendo el momento (cuando asesinaron a su hijo hace ya 14 años)", manifestó Camila Valencia.

Es un dolor muy grande perder a un hijo, a nadie se le desea eso, el dolor de los hijos es un vacío que nadie jamás supera.

La mamá de "El Gallo de Oro" contó que cuando fueron a recoger el cuerpo de su hijo a Reynosa, Tamaulipas, cuestionó a Tano Elizalde sobre lo ocurrido, pero no le supo dar una respuesta alguna.

Asimismo cuestionó el amor que dice tenerle a su hijo: "nosotros cada aniversario vamos al panteón a ver a mi viejo y a mi hijo, nunca se presentó ahí, ni con la banda de Vale. Un ramo de flores nunca recibí de él. ¿Dónde está el amor que el tiene? Nunca vi que le llevara una vela, no estuvo en los aniversarios".

