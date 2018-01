Mamá del actor Axel Arenas: "mi hijo es inocente"

La periodista y colaboradora de Grupo Imagen, Yuriria Sierra dio a conocer un comunicado en el que la mamá del actor Alejandro Axel Arenas Reyes, señalado como presunto responsable de la muerte de la joven modelo argentina Karen Grodzinski, señala que su hijo es inocente.

A través de su cuenta en Twitter, la periodista comentó:

“Previo a la audiencia de Axel Arenas, su madre, Patricia Arenas Reyes, me envía este comunicado. Asegura que su hijo es inocente, pues no estaba en México el día que asesinaron a Karen”.

El comunicado de la madre del actor Alex Arenas, cita lo siguiente:

"Me presento el día de hoy como representante de mi familia, como una mujer, madre y ciudadana de este país, a la cual le preocupa la situación de inseguridad que se vive en México".

Es doloroso conocer a diario historias en las cuales se cometen actos de cobardía y de odio reflejados en violencia en contra de las mujeres. Es para mí aberrante, y me llena de indignación y tristeza el hecho que ocurrió el día 27 de diciembre del año pasado, en el Hotel Pasadena de la Ciudad de México.

Sin embargo, es de igual forma doloroso y terrible, el hecho de que la autoridad encargada de procurar justicia, acuda a prácticas inquisitivas y por tratar de resolver por la vía rápida, sin haber investigado realmente e incurriendo en errores como el de consignar a la persona equivocada, tal vez con el ánimo de callar el clamor de la ciudadanía, de la exigencia de la sociedad que está harta de la violencia y delincuencia, pretendiendo reflejar una aparente eficacia, pero lo único que están haciendo es generar daños irreparables a personas inocentes, a mi hijo Alejandro, a mi familia y a la sociedad en general y con esto queda muy claro que todos estamos expuestos a ser víctimas de una situación así, en la cual de un día a otro te cambian y te destruyen la vida.

Sin investigar seriamente, solamente se agrava el problema y ocasionan la consigna de personas inocentes. Al no investigar cómo deben, están permitiendo la delincuencia, perdiendo el tiempo y recursos valiosos, ya que, en lugar de encontrar y consignar con pruebas verídicas a los verdaderos culpables, nunca se llega a la verdad ni se hace justicia, ni se detiene la inseguridad que nos afecta y eso, no es el estado de derecho que tanto necesitamos y del que tanto presumen.

La madre del actor, detalla:

Igualmente, es indignante como algunos medios de comunicación han presentado a mi hijo como delincuente sin respetar su finalidad fundamental que es informar objetivamente, sentenciándolo sin pudor, sin conocerlo y afirmando su culpabilidad por lo que mi corazón está destrozado de ver como se ha estigmatizado y presentado a mi hijo como un feminicida, de ver como se ha manchado su nombre haciéndolo responsable de un delito que él no cometió, y todo esto derivado de que además de haber utilizado a mi hijo Alejandro como carne de cañón, en el uso y manejo de la información, cuando se supone que forma parte de un procedimiento penal, trayendo como resultado una vulneración flagrante a los derechos de él, la presunción de inocencia, a la intimidad y a la privacidad, respecto a su vida y datos personales, y no solo se ha perjudicado la imagen de mi hijo Alejandro, sino de la mujer que lamentablemente perdió la vida y que Alejandro no conocía como incorrectamente se afirmó en la conferencia de prensa que emitió la autoridad.

Es por ello que el día de hoy he decidido presentarme y dar la cara, porque no tengo nada que temer ni esconder, y gritarle al mundo entero que mi hijo Alejandro Axel es inocente, que él no se encontraba en nuestro país el día en que alguien le arrebató la vida a Karen, que él estaba de vacaciones disfrutando de su vida, de su libertad y que hoy, un profesional y admirable equipo de abogados y nosotros con ellos, estamos trabajando para presentar las pruebas que demostrarán contundentemente que mi hijo Alejandro es inocente.

"Me preocupa y me ocupa el lugar en donde se encuentra mi hijo, y que el día de hoy se encuentre encarcelado por algo que insisto, él no hizo. Decir que estoy orgullosa de él, de saber que formé a un ser humano, amoroso, alegre, responsable, comprometido, entregado a su trabajo, apasionado de la vida".

Finalmente, solo me queda confiar en el Sistema de Justicia de nuestro país, en el profesionalismo y criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en que no se dejará intimidar por la presión generada, debido a que este proceso se convirtió en un asunto mediático y no se dejará engañar y apreciará la verdad de las pruebas ofrecidas en favor de la demostración de la inocencia de mi hijo Alejandro Axel y saber que él, muy pronto estará conmigo, con toda su familia y con todos sus amigos que tanto lo quieren y que lo han demostrado en estos momentos tan difíciles, haciendo lo que le apasiona que es actuar.