"Mamá ¿por qué te dicen esto?", Galilea Montijo pone alto a comentarios de odio por bienestar de Mateo

A través de redes sociales, la conductora de televisión Galilea Montijo, ha recibido muchos comentarios de odio, los cuales llegaron a afectarla. Ante esta situación, la también actriz, de 49 años de edad y originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México, les puso un alto no solo por su bienestar, sino también por la de su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con el político Fernando Reina Iglesias.

Durante una de las transmisiones del programa "Netas Divinas", que se transmite por Unicable, Galilea Montijo manifestó: "no creen que viviríamos más felices sin los comentarios de Instagram, que tenemos la opción de cerrarlos, yo ya los cerré hace un rato y no saben qué felicidad me da". Dicho esto, contó que anteriormente, le valían un poco los comentarios de otras personas.

Ahorita no, porque Mateo ya lee y es: 'mamá, ¿por qué te dicen esto?, y yo: 'cuando estés más grande, platicaremos', pero, esta parte de estarle explicando cada rato.

La también conductora del programa "Hoy", tomó la decisión de limitar los comentarios en las publicaciones que hace en su perfil de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, tras los fuertes comentarios que recibió al surgir el rumor de que tuvo un amorío con el narcotraficante sinaloense Arturo Beltrán Leyva.

"Les prometo, desde que yo cerré los comentarios, no sé, ya ni tiempo tengo de enojarme", expresó Galilea Montijo a sus compañeras de "Netas Divinas".

Y sobre los comentarios de odio en su contra, en otra de las transmisiones del programa antes mencionado, Gali mencionó que ha sido estereotipada como "teibolera". Se ha dicho que antes de comenzar su carrera en la televisión, trabajaba en centros nocturnos en su natal Guadalajara.

"Me decían mucho: 'es que la teibol', y que aparte si lo hubiera sido, yo lo diría, es más, qué rico poder treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera. Yo a veces hasta le digo a mi marido: 'ay, 'perate, ya me acalambré, es que no fui teibolera'", dijo a manera de broma.

Galilea Montijo reiteró: "si lo hubiera sido, ¿qué tiene de malo? Hoy hasta hay torneos internacionales, las hubiera representado dignamente, pero eso sí me dolió mucho".