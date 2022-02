¡Mamá primeriza! Mon Laferte comparte la primera fotografía junto a su hijo

De la misma manera, se cuestionó cómo le hacen otras mujeres para verse arregladas siendo madres y recordó que otro día no se había percatado de que andaba en un sólo zapato y en sostén. Destacó que junto a su pareja lo está dando todo, pero aun así no ha tenido tiempo.

"Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, pero es imposible. Él necesita a asu mamá 24/7 así que esta soy yo en modo mamá primeriza; despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida", destacó Mon.

Gilberto Coronel Periodista Web

