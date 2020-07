“Mamá saltó al agua y no volvió a subir", declara hijo de Naya Rivera

México. “Mamá saltó al agua y no volvió a subir", declaró a la Policía el hijo de Naya Rivera, la actriz que se encuentra desaparecida desde el pasado 8 de julio. Paseaba co su hijo en el Lago Piru de California para nadar, pero ella no volvió a salir.

El pequeño hijo de cuatro años de edad, hijo de la actriz Naya Rivera, sorprendió a las autoridades al contar lo que vio y había pasado respecto a la desaparición de su madre, cuando se encontraba paseando con él.