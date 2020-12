Manda Taylor Swift mensaje de apoyo a la comunidad LGBT+

Estados Unidos.- Si hay algo que caracteriza a la cantante Taylor Swift además de su enorme talento en la música, tanto en la composición, la destreza de tocar instrumentos y su espectacular y privilegiada voz, es su gran compromiso con diversos sectores de la sociedad que comúnmente son excluidos, como lo es la comunidad LGBT+. Fue gracias a su solidaridad con este sector que el pasado 1 de diciembre la cantante de "Lover" recibió el Icon Award de los Virgin Atlantic Attitude Awards.

Los Virgin Atlantic Attitude Awards son los premios más grandes e importantes para la comunidad de la diversidad sexual. Este año, por la contingencia sanitaria de Covid-19, se llevaron a cabo de forma virtual. Fueron transmitidos en livestream por el canal de Youtube "Attitude Magazine" el día lunes de esta semana.

El rapero Todrick Hall, que participa en el famoso reality show RuPaul´s Drag, fue el encargado de presentar a la cantante de country, a la que calificó como una fuerte y fiel aliada de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+.

"El término ícono está hecho a la medida para esta ganadora. Su talento la ha hecho una de las estrellas más grandes del planeta. Es una auténtica aliada LGBTQ+ y no ha tenido miedo de hablar en pro de nuestra comunidad", celebró el cantante de "Dem Beats".

El compositor de 35 años mencionó que el tuvo la ducha de colaborar como productor ejecutivo y de aparecer en el video "You Need To Calm Down". En dicho video figuran estrellas de la talla de Ryan Reynolds y Ellen DeGeneres, además de diversas estrellas LGBT+. Así mismo, el archivo multimedia también contiene diversas referencias de apoyo a la comunidad de la diversidad sexual. (Taylor Swift adelantó una muestra de sus próximas grabaciones con apoyo de Ryan Reynolds)

"Estoy muy agradecida por recibir este premio. Quiero agradecer a todos los que participaron en la decisión de que yo me lo merecía. Sobre todo, quiero agradecer a los fans por darme una plataforma para hacer música y expresarme sobre las cosas que creo están bien y mal", mencionó Taylor.

Después de dar las gracias, la cantante de "Cardigan" mandó un contundente mensaje en el que prometía que siempre defenderá la integridad y los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans.

"Creo firmemente que todos deberían poder vivir su historia de amor sin temor a la discriminación y la forma de que eso suceda es que sigamos presionando a los gobiernos para que establezcan protecciones para los miembros de la comunidad LGBT+. Prometo defender siempre eso. Estoy muy agradecida por este increíble premio. Muchas, muchas, muchas gracias", agradeció con gran entusiasmo la cantante de 30 años.

La sexualidad de Taylor Swift puesta en duda

Hace algunos años, diversos usuarios en las redes sociales comenzaron a teorizar que Taylor Swift y la modelo Karlie Kloss eran mucho más que mejores amigas, debido a que fans de la cantante de "Back to December" sospechaban que sus acercamientos y muestras de cariño eran de algo más que "amigas".

De hecho, hasta la fecha se cree que la canción "Betty", de su más reciente álbum de estudio "Folklore", podría hacer referencia al romance que las dos famosas tuvieron hace tiempo. No obstante, a pesar de la fuerte relación que tenían a la fecha su comunicación es casi nula.

En este mismo tenor, a Swift también se le llegó a vincular sentimentalmente con la actriz Dianna Agron, quien alcanzara la fama luego de interpretar a Quinn Fabray en la serie musical de comedia y drama "Glee". Sospechas que surgieron a raíz de sus encuentros "amistosos". Y ya que por esas faches la cantante de Me! andaba saliendo con el cantante Harry Styles se decía que esta era una relación para encubrir los verdaderos intereses amorosos de Taylor.