Mandalorian, temporada 2 capitulo 1 está disponible a partir de hoy, 30 de octubre

¡Este es el camino! Mandalorian regresó a la tierra desde una galaxia muy lejana. La segunda temporada del mandaloriano inicia este 30 de ocutbre en la plataforma digital Disney Plus.

La exitosa serie ambientada en el universo cinematográfico de Star Wars, alcanzó una popularidad indiscutible entre los fanáticos de la saga, y también en nuevos usuarios, pues el pesonaje de "Baby Yoda" atrajó a miles más.

Mandalorían es una serie creada por Disney y Lucas Film, sobre un mandaloriano (legendarios guerreros conocidos a lo largo de la galaxia por siempre utilizar armadura y que durante mucho tiempo fueron enemigos de los Jedi) que trabaja como cazarecompensas.

La historia comienza cuando a Mando (Din Djarin) le dan el encargo de secuestrar y entregar a un individuo de 50 años de edad en un planeta lejano. Al acudir al sitio, y asesinar a todas guardianes de la presa, finalmente se encuentra con él frente a frente y descubre que se trata de un bebé a los ojos humanos.

Al verlo, Mando comienza a sentir afecto por él, situación que repercutiría en el cumplimiento de su trabajo, pues en lugar de entregarlo a quien había solicitado la misión, decide mantenerlo a salvo.

This is the way en diferentes idiomas.

Por ello, se vuelve objetivo de múltiples cazarecompensas a quienes les ofrecieron un nuevo trato por su cabeza y la del bebé. En la caza que sufren, se van descubriendo secretos y referencias a otras películas y caricaturas de Star Wars.

Disney Plus confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que el nuevo capitulo de Mandalorian ya se encontraba disponible.

Como parte de la difusión, la famosa frase de los mandalorianos "This is the way" (Este es el camino) fue escrita por la cuenta de Twitter oficial de Mandalorian y compartida en los distintos idiomas de los países en los que Disnes Plus tiene presencia.

Por ello, en miles de retwits se podía leer la misma frase en Portugués, Japonés, Español y Francés.

Por otra parte se debe informar que los nuevo capitulos de la temporada 2 estarán saliendo al aire cada viernes, es decir, el 6 de noviembre saldrá el próximo capitulo.