Mane de la Parra podría ser Jalapeño en ¿Quién la Máscara?

Mane de la Parra de 37 años de edad, tiene al público de ¿Quién es la Máscara? hablando de él y es que de acuerdo con las pistas que tienen los investigadores además del público, todo a punta que el actor de telenovelas puede ser quien este detrás del personaje de Jalapeño, quien quedó enamorado de Consuelo Duval.

En los pronósticos de Jalapeño los fans del programa arrojaron que Mane de la Parra, podría ser Jalapeño, ya que la forma de bailar del personaje y hasta su calidad de voz apuntaron que el histrión podría ser Jalapeño, quien resultó uno de los participantes más bailadores de todos.

"Quetzal me suena a Mane de la Parra", "Nooo Mane De La Parra es Quetzal jalapeño no es", "Yo pienso que Quetzal es Mane de la Parra", "No sé pero creo que está o estuvo en un grupo, porque en las pistas lo pasaron a él mismo 4 veces, como si fueran 4 chiles", "Ami se me hace que jalapeño es Jesús Reik y quetzal es Mane de la Parra", escribieron en las redes sociales los internautas.