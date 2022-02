Manelyk González arrasando como siempre en bañador Versace rosa fucsia

Manelyk González de 33 años de edad a pesar de las polémicas que ha tenido que enfrentar en redes sociales, se ha sabido mantener serena y que mejor manera que irse a la playa como ella, pues se dejó ver con un bañador de la marca Versace el cual robó miradas.

"Cuando se trabaja lo hago al 1000 por 1000 pero cuando se trata de pasarla bien uuuuuf me pinto sola!!!", escribe en la foto Manelyk González la cual alcanzó poco más de 215 mil likes en poco tiempo dejando en claro que su popularidad sigue vigente.

Fue hace unas horas que la ex integrante de Acapulco Shore robó miradas en su cuenta de Instagram, donde se le ve modelando en la arena como una verdadera diosa con su bañador color rosa de alto impacto, pero eso no fue todo, la figura que se carga también fue lo que más gustó a los fans.

"Feliz viernes me bella muchas bendiciones", "Que hermosísimas y bellísimas están mamacitas me encantan", "Que envidia pero de la buena parce!! Un saludito desde COP����", "ermosa pero últimamente no te ves feliz te ves sola y aburrida", "Por un momento me emocioné, pensé que era Dania", escriben en las redes sociales.

Para quienes no lo saben Manelyk González en estos momentos está en diversas polémicas, la primera es porque confirmó que ya no es amiga de Celia Lora, y todo por hablarle a Alicia Machado, la segunda por terminar con Jawy Méndez con quien se iba a casar, pero las cosas no salieron como esperaban, por lo que terminaron.

Hay que mencionar que la también modelo dijo que ya no quiere formar parte de los reality show y que La Casa de Los Famosos sería su último proyecto, pues quiere lograr otras cosas, pero sin alejarse del mundo del espectáculo, por lo cual le dará un nuevo giro a su carrera.

Por si fuera poco ha dicho en entrevistas que todo lo que ha tenido que pasar en especial el año pasado, la han hecho madurar, por lo que lejos de molestarse está agradecida con las situaciones.

