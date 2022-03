Manelyk González asegura que hizo las pases con Dania Méndez tras agarrarse a golpes

Para quienes no lo saben en la temporada 7 de Acapulco Shore el nombre de Manelyk González de 33 años y Dania Méndez de 28 dio mucho de que hablar, pues ambas se pelearon varias veces en el reality show, incluso llegaron a los golpes, lo que causó una polémica fuera del programa.

Y es que ambas mujeres eran muy buenas amigas desde la temporada 6, pero una supuesta pelea por protagonismos en Acapulco Shore hizo que ambas se convirtieran en rivales, pero hace unos días Manelyk González confesó haberse encontrado con su ex amiga e hicieron las pases dejando a todos sorprendidos.

Te digo algo, nos encontramos en un lugar, en una discoteca y fue hola cómo estas, mira lo que pasó, pasó, tú, tú vid, yo mi vida no tengo problemas contigo, tú no tienes problemas conmigo, un beso un abrazo salud y ya o sea ya no quiere tener esos problemas que ni siquiera son míos que es rivalidad de un show que no existe, que no me interesa, dijo Manelyk González en una entrevista.

Si algunos lo recuerdan en la temporada 7 ambas mujeres se fueron a los golpes, pero todo empeoró cuando Jawy Méndez, ahora es de Mane se le fue encima a Dania Méndez para que no la golpeara, lo que desató una molestia no solo entre los televidentes, sino en redes sociales, por lo que a la ex pareja se le cayeron varias campañas, así lo dijo en La Casa de Los Famosos en una ocasión.

Por su parte, la más buchona como le dicen a Dania, no ha dicho nada sobre su reencuentro con Manelyk González, pues al parecer no quiso crear más polémica de la que sigue habiendo entre las reality stars quienes tienen un mundo de seguidores.

Cabe mencionar que estas famosas ya no han salido en las demás temporadas de Acapulco Shore, pues están centradas en otros proyectos personales, además las dos son unas mujeres muy bellas, que por el momento están solteras y prefieren estarlo por un tiempo.

"Por fin !!! Ya era hora que cambie su manera de pensar", "No son amigas, solo están en buenos términos", "Rivalidad de un show si ustedes llegaron a la temporada con esos problemas o sea problemas de afuera", escribieron las redes sociales.

Leer más: Livia Brito pone un alto a la cintura de Thalía y con esta foto lo demuestra