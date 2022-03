Manelyk González cae "rendida" ante Christian Nodal y se le lanza: "¡es un papasote!"

México. La modelo y youtuber Manelyk González se le lanza a Christian Nodal: ¡es un papasote!; de esa manera confiesa la atracción física que siente por el exnovio de Belinda.

En varios portales de noticias se comparte que Manelyk tuvo un encuentro con medios de comunicación en CDMX y en ella expresó su admiración por Christian Nodal.

Manelyk, quien también es cantante, dijo que Nodal, de 23 años de edad, sería el mejor postor para cualquier persona.

"No me gusta, me fascina, me encanta, es un papasote. Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal?, tiene muchísimo talento y aparte es est*pidamente millonario."

Manelyk González, exintegrante del reality show Acapulco Shore, habló también de cuando le regresó el anillo a Jawy Méndez y dijo que la joya era insignificante si la comparaban con la que Christian le dio a Belinda.

Manelyk González. Foto de Instagram

“Si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de tonta lo regreso, ¿verdad?, pero no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”, dijo.

Cuando se supo que Manelyk le entregó el anillo a Jawy se hizo todo un relajo, recuérdese que él le agradeció en entrevista a ella y señaló que Manelyk no volvería a tener el objeto: “Conociéndola, creí que no lo iba a devolver. Yo creo que algo por ahí le dio en el orgullo y ¡Qué bueno! Una mujer nunca sabe cuanto vale un anillo además del valor sentimental”, expresó Jawy Méndez para Vaya, Vaya TV.

Jawy Méndez recurrió a Twitter para escribir un polémico mensaje que llamó mucho la atención entre sus seguidores y los del reality show Acapulco Shore, de MTV.

Foto captura pantalla Twitter

“Hoy en día para algunos vale más lo que “cuesta” que lo que “vale”, lo que sientes al dar o recibir algo importante más allá del objeto”, expresó Jawy, cantante e influencer mexicano de 33 años de edad.

Manelyk y Jawy participaron en cinco temporadas de Acapulco Shore y se hicieron pareja en la vida real, pero su rompimiento vino tras supuestas infidelidades por parte de él, comentaron seguidores del reality en las redes sociales.