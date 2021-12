Manelyk González causa revuelo al presumir su nuevo cambio de look

Manelyk González de 32 años de edad se robó la mirada de todos al aparecer con nuevo look y es que se pintó el cabello de rubio, por lo que ahora es una morena muy guapa, ya que desde hace tiempo le habían dicho sus seguidores que no le vendría mal un nuevo look.

Ahora que lo hizo sus fans no solo le dijeron que se miraba espectacular, sino que transmite otra vibra, pues desde su ingreso a La Casa de Los Famosos la reality star cambió por completo, además se le ve mucho más centrada, pues quien no conocía del todo a la famosa pensaría que es pura fiesta, pero la realidad es otra.

Otra de las cosas que notaron sus fanáticos fue su glamoroso maquillaje que portó pues siempre deja a todos impactados cuando lo hace, ya que se pone en las manos de los mejores expertos en cuanto a la belleza.

"La más hermosa original auténtica es la más top la reyna de acashore", "Linda mi inspiración para no rendirme 3n el gym", "Muy hermosa Manelyk, bonito fin de semana para ti", "Mané te queremos ver con Alicia el día de su cumple", escriben los fans de la reality star.

Como se dijo en uno de los comentarios otra de las cosas que desean ver de esta chica es que se junte una vez más con Alicia Machado con quien hizo una química perfecta y aunque no se llevaron bien en un principio ambas llegaron a la final pasándola muy bien pues se lo dijeron en la cara.

No estará en el nuevo Shore

Una de las cosas que tiene tristes a los fans de Manelyk González es que no la podemos ver en el nuevo reality donde se juntarán varias franquicias Shore y es que el requisito indispensable es que lo integrantes supieran inglés, ya que son de diversos países, aunque la también modelo ha dicho en entrevistas que ya no quiere formar parte del proyecto que le dio fama internacional.

Y es que ahora está enfocada en otros proyectos como la influencer que es, por si fuera poco se siente mucho más madura.

