Manelyk González con bata de cristal ligera presume sus encantadores atributos

Manelyk González de 32 años de edad acaparó miradas de todo tipo en redes sociales, esto después de aparecer con una bata de cristales.

Resulta que la ex estrella de Acapulco Shore, Manelyk González realizó una sesión de fotos de lo más sexy y paralizó a sus fans.

Dicha foto de Manelyk González fue por haber llegado a los doce millones de seguidores en Instagram.

Somos 12 M pajaritooooooos!!!! Se qué hay mucha gente que no me quiere y me vale 3 kilos… ni los conozco, ni son mi familia!!! Perooooo somos muchos que hemos formado una familia bien Grande y unida, dice parte del agradecimiento de Manelyk González.

Como era de esperarse la foto de Manelyk González alcanzó miles de likes y los comentarios no se hicieron esperar.

"Siempre tan de impacto", "Mane yo quiero ser una afortunada para estar contigo en la madrina Mágica", le escriben a Manelyk en redes.

Cabe mencionar que los fans de la también modelo la desean de regreso en Acapulco Shore.

