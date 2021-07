Manelyk González con bikini rojo y de espaldas muestra su cinturita

Manelyk González de 32 años de edad vuelve a dejar a todos con el ojo cuadrado pues la bella modelo posó de espaldas y de lo más sexy, pues se le miraba un cuerpazo divino.

Otra de las cosas por las que Manelyk González llamó la atención no solo es por el porte que refleja, sino por lo reducida que tiene su cintura, además de una cara envidiable-

La espalda era una de las partes de mi cuerpo que odiaba pues no me pego bien la piel después de la lipo!!! La ejercite, cambie mi alimentación, tratamiento de nu skin 3 veces por semana!!! Ahora me encanta, escribe en la foto la guapa chica.

Manelyk González también se ha convertido en todo un icono de sensualidad, pues cuando la vimos en Acapulco Shore siempre llamaba la atención con los bikinis que se ponía.

Como era de esperarse los fans de inmediato reaccionaron a la foto de Manelyk González donde le escribieron de todo por lo preciosa que se ve con el bikini.

"Pa que no digan que no tienes un buen corazón", "Así eres de perseverante y aferrada a lo que quieres y lo consigues. #ManeInspira", le escriben a la bella chica.

Cabe mencionar que Manelyk González planea un reality show al lado de su novio Jawy Méndez muy diferente al de Acapulco Shore.