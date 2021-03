Manelyk González con body negro y medias de red alborota a miles

Manelyk González de 32 años de edad volvió a reventar las redes sociales, esto después de haber aparecido con un body en color negro con el cual se le miraba tremendo cuerpazo a la reality star.

Y es que desde hace años Manelyk González se cuida para verse como una diosa, es por eso que muestra los resultados del ejercicio con el body negro con medias de red con el cual desató la locura la bella mujer quien se hizo famosa por medio de Acapulco Shore.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero lo que pocos sabían de la foto que público Manelyk González es que les mandó un mensaje a todos aquellos que siguen vinculando su participación en Acapulco Shore, ya que no querían que estuviera en la octava temporada.

Leer más: Manelyk González favorece su figura con increíbles prendas asimétricas

!Es dificil!, !esta cabron! mucha gente no entiende el formato reality y cuando me refuero a mucha gente es a los participantes. Yo me considero una de las mejores mujeres que han estado en el reality que entiendo perfecto el concepto, dice al principio el mensaje de la chica.

Resulta que muchos internautas le han dicho a Manelyk González que ella merecía estar en la temporada ocho, pero esta vez no la incluyeron, algunos creen que por su forma de hacer con los nuevos integrantes y otros aseguran que ya pasó de moda.

Manelyk González con body negro desata lujuria en redes/Instagram

Ante las declaraciones de Manelyk González muchos le dieron la razón, mientras que otros apoyaron el cuerpazo que se carga la chica quien nunca ha negado el haberse realizado varias cirugías plásticas para verse de diez.

Leer más: Manelyk González fascina a todos en salvaje traje de baño

"Cuantos padre nuestros tengo que rezar al día para tener un cuerpo así?", "Note un cambio en tí, cómo persona espero y sea mejor para tu vida!! Estás re linda siempre", "Quiero tu dieta .....me urge un cuerpazo como el tuyo", le escriben a la guapa mujer.

“Nadie nos para”: Mario Zamora

Suscríbete aquí a Disney Plus