Manelyk González confiesa que ya no es amiga de Celia Lora quien la humilló por esto

Manelyk González de 33 años de edad por fin confesó que ya no es amiga de Celia Lora de 38, pues como ya lo saben la última vez que se les vio juntas fue en La Casa de Los Famosos a partir de ahí jamás se les vio juntas después de haber acabado el reality show.

Y es que la ex integrante de Acapulco Shore apareció en El Minuto Que Cambió Mi Destino, donde se puede ver en el avance, pues aún no ha salido al aire que Celia Lora le dejó de hablar por lo que todos ya sabían, la amistad que formó con Alicia Machado.

Para quienes no lo recuerdan en dicho programa, ambas mujeres se enfrentaron, después de que Alicia Machado defendiera a Anahi Izali quien se puso a discutir con Celia Lora, por lo que muchos pensaron que llegarían a los golpes, pero no pasó a mayores, fue en ese momento que la ex reina de belleza entró en acción para poner en su lugar a la hija de Alex Lora.

Lo que más llama la atención en el avance que ya circula en las redes sociales es que Manelyk González confiesa que Celia Lora le dijo que su fama se debe gracias a ella, lo que ocasionó disgusto entre los fans de la reality star.

Ella se molestó muchísimo porque yo me hice amiga de Alicia Machado 'eres una maldita creciste por mí, hiciste por mí, llegaste por mí, confesó Manelyk González quien para muchos ha crecido demasiado, pues se le ve como una mujer mucho más madura.

"Celia siempre ha sido envidiosa", "Que Manelyk es quien es por celia? Haha", "Celia siempre creyéndose real, pero a donde va termina en conflicto como paso en el programa lucky ladies", "Lo único que ha hecho la celia es desnudarse en la revista es una envidiosa. Bravo por mane que no tiene a su lado a una serpiente", escriben los fans.

Cabe mencionar que Manelyk González también ha estado en el ojo del huracán desde que terminó su romance con el cantante Jawy, quien le había propuesto matrimonio en el pasado.

