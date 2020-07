Manelyk González de Acapulco Shore 7 agarra a golpes a su compañera

Fernanda Moreno y Manelyk González se fueron a los golpes en el capítulo pasado de Acapulco Shore 7, esto después de que la primera le dijo a la nueva integrante que estaba harta de su actitud por qué querer llamar la atención en la casa, por lo que le hizo saber que la quiere fuera de la casa.

Y es que la gota que derramó el vaso fue ver a la chica manteniendo intimidad con Eduardo El Chile, en la sala de la casa, por lo que los integrantes empezaron hacer votaciones para que la joven abandonara la casa, pero como era de esperarse al igual que temporadas pasadas, ella decidió que ni Manelyk González, y el resto de los chicos, serían un obstáculo para que la joven dejara sus vacaciones, por lo que le dijo sus verdades a la también cantante quien lejos de quedarse de brazos cruzados se le abalanzó a los golpes, por lo que sus compañeros tuvieron que intervenir de inmediato antes de que se lastimaran más.

Para los que no saben la molestia de Manelyk González es que la chica de tatuajes atrevidos al parecer no tiene identidad propia de acuerdo, por lo que varios están molestos cuando quiere llamar la atención y aunque en un principio le dijeron que se mostrara como tal, a ella no le importó, por lo que desafió a los Shore, aunque parece que las únicas que están de su lado en estos momentos son Dania y Rocío, pues no están de acuerdo con la actitud del resto de sus compañeros con los nuevos integrantes.

Manelyk González siempre ha dicho que no le gusta ver a las nuevas integrantes para el reality show, ya que llegan con una actitud de diva, por lo que ella les hace saber que es la más diva de la casa y que nadie podrá quitarle ese puesto, incluso en una ocasión la producción le ha dicho que debe portarse bien con las chicas de nuevo ingreso, pero ella asegura que le cuesta llevarse con ellas y Fernanda Moreno es el gran ejemplo de que no la puede ver ni en pintura.

Por si fuera poco Manelyk González causó polémica en el estreno de esta séptima entrega, esto después de agarrarse a golpes con Dania Méndez, quien también es nueva, debido a que entró en la sexta temporada, pues la también influencer asegura que La Buchona, llegó al programa para tener fama y no para mostrarse tal cual, algo que no le gusta para nada a su colega quien ha tenido que enfrentarse no solo a las chicas nuevas, también a los haters, los cuales le han dicho que está mal por tratar mal a sus compañeras, aunque lejos de importarle les dice que seguirá siendo igual ya que ella sí es auténtica comparada al resto.

Defiende lo que es suyo

Otra de las razones por las que Manelyk González ha sido una de las mujeres más polémicas de Acapulco Shore, es que más de una participante se ha querido meter en su relación con Jawy Méndez, quien al igual que ella ha salido en casi todas las temporadas del programa, es por eso que ha tenido problemas con las demás chicas, quienes no la pueden ver en pintura y se han enfrentado a ella desde Twitter donde se dicen de todo.

"Sólo por qué Fernanda no se dejó ¿se te hace justo que la saquen? Recuerden que es Acapulco Shore No Mane Shore, No Consejo Shore, ¿Por Algo Les Pagan? Por algo están hay recuerden", "Exactamente nadie entiende que es acapulco shore en lugar de hacer mas grande la familia shore creen que lo shore solo es para ellos los del consejo", escribieron los internautas.

