Manelyk González deslumbra en los People's Choice Awards con vestido de espejos

Manelyk González de 32 años de edad vuelve a dejar en claro que es una experta en moda, prueba de ello fue el vestido de espejos que llevó a los People's Choice Awards 2021 donde se lució totalmente en la alfombra roja, además llevó un maquillaje muy digno de ella en tonos oscuros.

El vestido de Manelyk González era color plata con varios espejos en miniatura con los cuales hizo que más de uno volteara a verla en la alfombra roja, además como ya lo saben hace unos días cambió de look, pues ahora su cabello es rubio, mientras que sus cejas se miraban más pobladas de lo normal.

Al momento de la redacción alcanzó más de 70 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que lucía magnifica en los People's Choice Awards, pero eso no fue todo, ya que llevó unos botines en color blanco los cuales hicieron juego perfecto con el outfit de la reality star.

"Me encanta pero siento que con más cabello te quedaría más espectacular de lo que ya estás", "Sigue pa delante estás bellísima síguete cuidando y se siempre todo transparente y honesta que Dios te bendiga y cuídate mucho", "Te veías super bonita, ese vestido se te veía mu bien", le escriben a la también modelo mexicana.

Para quienes no lo saben Manelyk González se ganó el cariño de la gente gracias a La Casa de Los Famosos, donde el público la conoció aún más, ya que tenían una percepción diferente de su persona, pero ella lo cambió todo ganando más seguidores.

La extrañan en Acapulco Shore

Como muchos ya lo saben Manelyk González se hizo popular gracias a Acapulco Shore, pero desde la temporada 7 ya no se le ha visto en dicho reality show, pues ya no le interesa formar parte de este, aunque se dice que para la temporada diez podrían reunir a varios integrantes, de diversas temporadas, la influencer podría ser parte de este, aunque no se sabe si lo hará.

Cabe mencionar que esta famosa también se encuentra soltera, pues como ya lo saben finalizó su romance con Jawy Méndez.

