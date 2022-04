Manelyk González es bienvenida en Televisa con nuevo proyecto

Hasta el momento no se ha confirmado que sea Carlos quien baile al lado de Manelyk, pero muchos están impacientes por verlos en acción. Por otro lado, se ha revelado hasta el momento que los famosos que estarán presentes en la popular sección son Lis Vega, Ray Mix, Olivia Collins, Álex Durán, Marie Claire Harp, Huarachín y Huarachón.

Asimismo, dej ó en claro que no se dejará de nada ni de nadie durante su participación en el programa matutino. También agregó que su pareja de baile será un famoso muy apuesto, sin embargo, no se reveló de quién se trata.

La también empresaria fue confirmada como participante de la sección de talentos este martes 26 de abril, durante su presentación, Manelyk González aseguró que dará todo su esfuerzo para ser la mejor en la competencia, pese a no ser muy buena para el baile.

Gilberto Coronel Periodista Web

