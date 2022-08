Manelyk González no se deja opacar con los bikinis de Ignacia Michelson y Celia Lora

Manelyk González de 33 años de edad, no se deja opacar ni por la belleza o los viajes de Ignacia Michelson y Celia Lora, quienes tienen las redes sociales de cabeza con las fotos que ha compartido juntas en redes sociales, donde se les ve espectaculares en todos los aspectos, pero ella las destronó.

Resulta que Manelyk González compartió un video, donde se le ve con un bikini en color azul con el que presume un cuerpo bien trabajado, pues si hay algo por lo que es muy ovacionada es que contrario a otras mujeres del espectáculo ella se operó su cuerpo par verse bien, pero lo mantiene con ejercicio y alimentación.

"Esta mujer está cañona!!! Se va de vacaciones indefinidas y sigue perfecta. Yo me voy una semana y regreso con 5 kilos extras", "Siempre tan insegura y con las mismas poses.. Mostrando los implantes", "Caramelo fiu fiu manecita y mamacita", "¿Por qué nunca va a EEUU? Se la vive en Europa. Que envidia jsjsjs, pero me da curiosidad no verla en Nueva York o Las Vegas", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que Manelyk González se ha convertido en un personaje querido no solo por Acapulco Shore, sino por La Casa de Los Famosos, ya que ahí fue donde el público la conoció más, pues lejos del personaje de villana de los primeros reality shows, fue aqui donde se mostró tal cual es.

Además, la influencer se ha enfocado mucho en otros proyectos, el último fue en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde demostró ser una buena bailarina, pues lo dio todo en la competencia donde ha dejado en claro que cualquier prueba que le pongan la sabe hacer muy bien por lo cual es muy admirado.

Cabe mencionar que Manelyk González mantiene una enemistad con Celia Lora desde que ambas estuvieron en La Casa de Los Famosos, se dejaron de hablar porque la primera se hizo muy amiga de Alicia Machad, quien se peleó con la modelo Playboy dentro del polémico reality show.