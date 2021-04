Manelyk González posa al estilo 'Baywatch' en llamativo traje de baño rojo

Manelyk González, a quien muchos conocerán por su paso por reality show ‘Acapulco Shore’, sorprendió en redes sociales al posar usando el traje de baño más llamativo que pudo encontrar.

Pese a que todos sus fanáticos lamentan que Manelyk González ya no formará parte del elenco de ‘Acapulco Shore’, eso no impide a la modelo e influencer dejar ver a los usuarios en Instagram sus looks en traje de baño como si todavía estuviera dentro del programa.

Dentro de una piscina, la también cantante dio a sus fanáticos un vistazo a uno de sus modelitos para nadar, quienes la inundaron de mares de buenos comentarios.

Con sus últimas fotografías, Manelyk González recordó a muchos la popular serie de finales de los 80, ‘Baywatch’, al utilizar un traje de baño color rojo que hizo sentir que ya era parte del elenco de la misma.

Se trata de un modelito de dos piezas con el que Mane mostró su figura, que a base de mucho ejercicio y una buena alimentación ha logrado, y adorno su vientre unas unas cadenas colgando del cuello y de su diminuto bikini.

La modelo, conocida entre muchas cosas por su larga melena oscura, la llevó suelta y empapada del agua de la piscina en la que posó, y sobre sus ojos portó unos lentes de sol oscuros, y una manicura con largas uñas blancas para completar el look de salvavidas a la moda.

En su cuenta de Instagram, la modelo se llevó montones de comentarios por parte de su gran grupo de fanáticos, elogiando su buen ver y expresando su admiración y lo mucho que van a extrañar verla en la pantalla de MTV.

“Divina”, “Una de mis mayores motivaciones”, “¿No te cansas de ser tan linda?”, “Una diosa”, “La Bratz mexicana”, son algunos comentarios que puede leerse en las fotos.

A pocas horas de haber subido las fotos, Manelyk González ya juntó en estas más de 195 mil ‘me gusta’ y contando, mientras que su cuenta en Instagram ya rebasa los 11.5 millones de seguidores, siendo la más exitosa del programa ‘Acapulco Shore’.