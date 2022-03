México.- Ha pasado más de año y medio desde que Manelyk González y Jawy Méndez terminaron su relación amorosa, sin embargo, continúa la polémica; durante una reciente aparición de la famosa en un programa de televisión decidió romper el silencio y hablar con la verdad sobre lo que sucedió.

Mucho se habló sobre supuestas infidelidades de él, por lo que ahora ella, con total franqueza, cuenta la verdad detrás del polémico tema. Por primera vez Mane se pronuncia ante la situación y destapó que su exnovio le fue infiel con una amiga, a pesar de tener planes de boda luego de años de relación.

Manelyk González se negó a dar un nombre en específico, pero aseguró que la mujer con la que estuvo Jawy Méndez fue muy cercana a su grupo de amigos, sin embargo, no perteneció al reality show Acapulco Shore como muchos sospechaban.

"Yo dije; a mí jamás me va a pasar [una infidelidad]. [La mujer con quien fue infiel] era muy cercana, no [no salió en Acapulco Shore], pero sí era muy cercana, no es famosa pero... es que no, para qué hablar. Es muy cercana al grupo", compartió.

Manelyk González rompe el silencio y revela con quién le fue infiel Jawy Méndez

Los conductores del programa insistieron en saber de quién se trataba, sin embargo, la estrella de Acapulco Shore decidió no revelar su nombre y destacó que no valía la pena hacerlo, además, contó que las infidelidades de su exnovio no fueron sólo con una persona. "Para qué darle fama... Además, no nada más fue con una, sino con varias y la más cercana fue con ella", externó.

Asimismo, Mane contó que se enteró del engaño gracias a unas amigas y aunque no hubo evidencias, no fueron necesarias, pues la confesión salió del mismo Jawy. "Mis amigas me contaron, no hay fotos, pero de su propia boca salió [de Jawy] y se lo contó a una amiga mía o sea de 've y cuéntale a Manelyk'", comentó.

Luego de varios años de relación, Manelyk González y Jawy Méndez se comprometieron en matrimonio, una promesa de amor que se rompió hace seis meses, esto debido a las infidelidades por parte de él, aunque también su relación ya no estaba tan bien.

Leer más: ¿Cuántos años de diferencia hay entre Thalía y Tommy Mottola?