Manelyk González se pelea con Olivia Collins en Hoy por correrla y la llama vieja

Olivia Collins de 64 años de edad, y Manelyk González de 33, tuvieron una fuerte pelea en el programa Hoy, ya que durante los ensayos cada pareja tenía cierta hora para ir al salón donde se hacen las coreografías, pero al parecer hubo un choque de horarios, el cual no les gustó a ambas.

Al parecer Manelyk González seguía en el estudio, usando sus redes sociales, situación que le molestó demasiado a Olivia Collins, por lo que ambas famosas se agarraron y se dijeron de todo por no respetar los horarios, pues al día siguiente tenían competencia en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Para su mala suerte había una cámara la cual grabó como Olivia Collins le pide a la ex Acapulco Shore que se vaya junto con su compañero Carlos Speitzer, pues le tocaba a ella ensayar y lo quería hacer de manera privada, lo que causó el conflicto entre las dos, pues Mane asegura que la corrió de la peor manera,

Por si fuera poco la actriz mexicana le dijo a la también modelo que no por tener millones de seguidores significa que era más importante que ella, pues tiene varios años trabajando como actriz, por lo que le pidió respeto, además aseguró que nunca se compararía con la joven, pues ella se considera una estrella de respeto que no merece hacer escándalos.

Por su parte, la reality star le dijo que había manera de pedir las cosas, pues asegura que si le hubiera dicho de una manera más amable que se retirara del lugar, ella lo hubiera hecho con toda la educación, por lo que dicho pleito fue llevado hasta el foro de Hoy.

Incluso el mismo Ariel López Padilla dijo que dicha pelea tendrá consecuencias en su participación en la competencia, por lo que les pidió a ambas que se dieran la mano y que no se volviera a repetir un pleito de esa magnitud, lo que causó polémica en redes.

"Verdaderamente Mane nació para los reality shows!! Vaya entretenimiento que ella da siempre", "Las dos tuvieron la culpa una por empezar y la otra por seguir, al final las dos carreras son válidas, todo tiene su chiste... Lo que no me parece es que el jurado quizo dejar mal a una y a la otra mal, aclaro no son mis fav, pero no pueden dejar mala a Mane si no me equivoco...", escriben las redes.