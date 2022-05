Manelyk González también tiene diferencias con Violeta Isfel en Las Estrellas Bailan en Hoy

Manelyk González de 33 años de edad, no solo tuvo problemas con Olivia Collins en Las Estrellas Bailan en Hoy, también hubo ciertas diferencias con Violeta Isfel de 36 años de edad, así lo reveló en una entrevista y todo por los ensayos, donde los horarios para cada pareja no han sido respetados del todo.

Y es que como muchos ya lo saben, todos los participantes acuden aún mismo lugar para ensayar, pero al parecer las parejas chocan con otras, por lo que incomodidad, más los tiempos los estresa, por lo que ha causado diferencias entre ellos, en este caso al parecer Manelyk González lo tuvo con Violeta Isfel, pero no entró en detalles.

Aunque a muchos sí les ha gustado como las parejas lo han dado todo frente a las cámaras, hay cosas que no se ven del todo como este tipo de peleas, pero la que tuvo Manelyk González con Olivia Collins fue una de las polémicas, por lo que esto ha generado más popularidad en la competencia realizada en Hoy.

Para quienes no lo saben la ex integrante de Acapulco Shore es una de las participantes más queridas de la competencia, pues saben que en todos los reality show que ha estado siempre lo da todo, por lo que esta competencia de baile no es la excepción, además ha dejado en claro que planea llegar hasta la final le pese a quien le pese.

"Manelik es maestra en como actuar y poner a la gente de su lado en este tipo de realitys. Ella va a ganar. La educación y los valores a estas alturas ya no son importantes (desafortunadamente). Si no me creen, lean los comentarios de quienes la defienden", "Jajajaja amo a Mane porque no se deja y contesta sarcásticamente", escriben las redes.

Cabe mencionar que Violeta Isfel fue internada de emergencia en un hospital y todo porque tiene amibas, pues desde que empezó Las Estrellas Bailan en Hoy la actriz se empezó a sentir mal presentando diarrea y deshidratación, por lo cual de inmediato se tuvo que hacer estudios para descartar otras enfermedades, por lo que ahora está en tratamiento.