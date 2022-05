Manelyk González y Dania Méndez tras golpizas e insultos retoman su amistad

Manelyk González de 33 años de edad, se ha convertido en la figura del momento no solo en Las Estrellas Bailan en Hoy, sino en las redes sociales, pues volvió a retomar su amistad con Dania Méndez de 28, pues como muchos ya lo saben en el pasado acabaron su relación a golpes en Acapulco Shore.

Y es que este fin de semana tanto Manelyk González, como Dania Méndez salieron de fiesta, donde también estuvo Kunno quien presenció como las dos modelos se volvieron a seguir en redes sociales, causando controversia, pues también perdieron rastro en dicha plataforma, pero ahora todo cambio tras esa salida.

En el video que circula en Instagram se puede ver como Dania Méndez le da seguir a la reality star y viceversa, lo que causó reacciones de todo tipo, ya que muchos pensaron que esta enemistad tan mediática seguiría en pie, pero con esto demostraron ser mujeres maduras que en el pasado fueron muy grandes amigas gracias a Brenda Zambrano, otra de las chicas con las que Mane se había peleado en el reality show el cual ya quedó en el pasado para las tres.

"Tienes un gran corazón Dania la verdad no sé si todo es real en la revisión, pero las felicito", "Poder femenino, ahora nos debemos apoyar todass, ya no se usa el odiarse", "Esto está mejor que toda la temporada 9. Lástima que Mane no quiera estar en AcaShore", "y, que bueno. Nada como dos mujerones como @dania.mndz y @manelyk_oficial en paz y armonía", "Amo el chisme me encanta el chisme, respiro chisme exhalo chisme", escriben las redes.

Cabe mencionar que en estos momentos ambas mujeres están solteras, ya que terminaron su relación por diversas maneras, aunque la de Manelyk González fue la más sonada, pues se dijo mucho sobre su ahora ex Jawy Méndez quien se decía que la utilizó para alcanzar fama, así como algunas infidelidades.

Por su parte, Dania Méndez estaba en una relación muy sana con el cantante de Piso 21, Lorduy, pero las cosas tampoco funcionaron como tal, pues también terminaron, aunque se dice que de una manera mucho más amistosa.

