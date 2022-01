¡Manicure con instrumentos sucios! Grettell Valdez revela origen del virus que casi trasmuta en cáncer

A través de su canal en YouTube, la actriz mexicana Grettell Valdez habló sobre su cirugía donde perdió una parte de un dedo pulgar, esto a causa de un virus que pudo trasmutar en cáncer. Afortunadamente, la operación de la esposa del empresario suizo Leo Clerc fue exitosa y lleva a cabo un proceso de recuperación en su hogar.

Grettell Valdez sorprendió a sus miles de seguidores al revelar el origen de este virus que la estaba atacando: ¡haberse realizado manicure con instrumentos no esterilizados! La actriz de 45 años de edad hizo un atento llamado a todas las personas que mirarían su video.

¿Cómo fue que sucedió esto? manicure con los instrumentos no limpios

Sugirió que cuando vayan a uno de estos lugares "lleven sus cosas, chequen que estén estilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto".

La ex esposa del actor y conductor de televisión argentino Patricio Borghetti, padre de su hijo Santino, aclaró que no le amputaron el dedo, sino que le quitaron una parte y los médicos, lograron generarle piel sin necesidad de un injerto.

"Ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña, me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, el cirujano jaló de mi dedo piel y logró cerrar, entonces, quedó magnífico".

Contó que este sufrimiento inició hace cinco años; en su dedo pulgar le salió una verruga que resultó ser cáncer de Bowen. En aquel entonces tuvo una operación y esta enfermedad se había ido. "Después de cinco años llegamos a la conclusión de que lo que tengo es un virus que transmuta en cáncer, hace verruga y esa verruga muta".

Tras la reciente cirugía, Grettell deberá llevar a cabo ciertos tratamientos para recuperar su salud en su totalidad.

"Lo recomendado era erradicar toda la verruga y lo que estuviera dañado de mi dedo y después, hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, después se hace una quimio de dedo, que es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva a repetirse".