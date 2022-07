Originario de Culiacán, Sinaloa, el cantante y compositor Manuel Parra Aragón conocido artísticamente como Manny Parra ha conquistado a la audiencia no solo con su carisma y esa hambre de seguir luchando con cada uno de sus sueños, sino con ese don de su potencial voz y por supuesto el talento.

En conferencia de prensa, el artista culiacanense nos platica acerca sobre sus nuevos proyectos musicales y este 20 de julio estará presentando su nuevo tema titulado 'Tómame o déjame' el cual estará disponible en plataformas digitales.

Muy contentos de estar de vuelta a la escena musical y ahora presentando este tema 'Tómame o déjame' el cual estará disponible ya y pues ahorita estoy trabajando con una disquera es Estados Unidos, se vienen muchas sorpresas”, destacó con emoción.

Cabe destacar que Manny Parra se dio a conocer en el famoso reality show de La Voz… México, y desde el año pasado lanzó su disco titulado Detalles en el que incluyó a dichos compositores, además de Tomás Méndez y Rubén Fuentes, así como a José Antonio Jauregui, entre otros.

Manny Parra continúa en la lucha de perseguir sus sueños musicales. Foto: Cortesía

El cantante compartió que fue en la universidad, donde se empezó a enamorar de la música de mariachi y de las letras de grandes compositores.

“Estuve en un coro de la iglesia desde entonces he estado en la música, he estado también en teatro soy actor también y pues le di pausa a esa faceta y ahorita estoy de nuevo de lleno en la música, mi sueño es hacer una gira por Latinoamérica y que la gente me conozca”, destacó.

