Manolo Caro me metió a la cama: Verónica Castro

La actriz Verónica Castro, quien es considerada un icono de la televisión, reconoció que hacer escenas de cama para la serie “La casa de las flores”, de Manolo Caro, fue todo un reto.

#VeronicaCastro llego a #PremiosFenix junto a @manolocaro y nos anticiparon detalles sobre #LaCasaDeLasFlores! Una publicación compartida por Verónica Castro (@vrocastroficial) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 6:27 PST

Con una risa un tanto nerviosa, la actriz reveló que hacer una escena de cama no fue tan fácil como muchos pensarían por su experiencia.

Aunque no quiso revelar detalles de cómo se mostrará, Castro señaló que fue una escena muy platicada con el director Manolo Caro, quien logró convencerla.

“Si no las hice de joven pensé que menos ahora, pero me convenció y me metió a la cama, así que pronto verán lo que digo”, dijo durante su paso por la alfombra roja de los Premios Fénix. "Desde hace tiempo se esperaba su regreso a la televisión y, técnicamente, lo hará pero a través de la plataforma de streaming #Netflix." - Revista @Quiencom Una publicación compartida por Verónica Castro (@vrocastroficial) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 10:35 PST

La protagonista de la exitosa telenovela “Los ricos también lloran” dijo que nunca imaginó que Manolo Caro fuera tan inteligente, pues aceptó trabajar con él, en un inicio por cariño y por la mistad que el director tiene con su hijo Michel, quien además la animó mucho a participar en esta serie.

“Tenía miedo a lo desconocido, pero ahora digo que padre conocer gente joven y talentosa, porque esa energía es la que me recarga a mí”, apuntó Castro, quien también hizo énfasis en lo meticuloso que es Caro para trabajar.

Les deseo lo mejor de diciembre. ❤️#VeronicaCastro #fotodeldia #felizdiciembre #iniciodelmes #verocastro #felizfriday #flashbackfriday Una publicación compartida por Verónica Castro (@vrocastroficial) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 5:07 PST

“Cuidó cada escena y hasta en sus descanso estaba trabajando, eso es lo que me gustó, esa vitalidad de querer comerse el mundo con sus historias”, apuntó. “Nos divertimos mucho”, apuntó la ojiverde, quien reconoció que esta nueva modalidad de hacer series le gustó, porque a diferencia de las telenovelas, género que la encumbró, los personajes tiene mucho de la realidad.

Comentó que en las telenovelas sus personajes eran de quinceañeras, que en ese entonces eran de cierta forma y gustaban, sin embargo ahora con las series los personajes toman muchas cosas de la realidad y eso gusta al espectador.

Por lo que reconoció que sufrió con esta serie, pues ni ella misma daba crédito a todo lo que le pasa a su personaje, “pensé que los primeros capítulos eran fuertes, pero hay que ver los últimos”.

“Yo decía: cómo me puede pasar esto a mí, a una mujer, pero luego decía me puede pasar a mí y a quien sea, entonces era un ir y venir en la historia que me estrujaba realmente”. Repost @manolocaro ・・・ LA CASA DE LAS FLORES llegando a Premios Fenix! ✨ #PremiosFenix #Netflix Una publicación compartida por Verónica Castro (@vrocastroficial) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 7:39 PST “La pasé bien porque con Manolo no te la puedes pasar mal”, explicó Castro, al mostrarse entusiasta de poder trabajar una vez más con su hijo Michel en un proyecto fílmico.

Aunque no hay fecha ni un guión, debido a que recientemente regresaron a la Ciudad de México, la actriz reveló que es algo que tienen pendiente.

“Las fechas no las sé, pero ahí estaré para hacer algo con él”, dijo Verónica Castro, quien en 2008 hizo el cortometraje “En la oscuridad” que estuvo a cargo del menor de sus hijos.

Con información de El Universal.

Verónica Castro no le teme a las nuevas generaciones.

La actriz llegó el martes a la ceremonia del Premio Italia-México, el cual es definido cómo símbolo de unión, hermandad y cooperación entre ambas naciones

Repost @prensa_danna ・・・ @vrocastroficial recibe la noche de hoy el Premio Italia/México por su destacada trayectoria y su enorme contribución a la cultura popular. Felicidades a la primera actriz de México #VerónicaCastro Una publicación compartida por Verónica Castro (@vrocastroficial) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 8:55 PST

A sus 65 años, Verónica Castro le va a hacer ojitos a los millennials con su participación en La casa de las flores de Manolo Caro y dice que a ellos no les tiene miedo.

“No tengo miedo a las nuevas generaciones, al contrario, me gusta ver que vienen con fuerza y aprender de ellos. Vamos a ver si los convenzo, les gusto o les funciono, porque el público es el que manda, el que apaga o prende la televisión”, dijo la actriz.

Aseguró que la grabación de la serie que estrenará Netflix en 2018, fue intensa.

“La verdad es que trabajamos mucho al final, pero valió la pena porque es algo muy distinto que yo no había hecho antes”.

La actriz llegó el martes a la ceremonia del Premio Italia-México, el cual es definido cómo símbolo de unión, hermandad y cooperación entre ambas naciones, y con el que fue galardonada.

Gracias a las distintas telenovelas en las que ha participado, Castro es reconocida en Italia y en distintas partes de Europa.

Verónica Castro en La Casa de las Flores/Instagram

“Yo no soy ninguna leyenda, tengo diferentes defectos”, señaló. Además de su participación en la serie para la plataforma de streaming, la ojiazul está concretando más proyectos. “Me siento muy feliz por ser contemplada para todos ellos, pero aún estamos viendo qué es lo que haremos”, dijo. No quiso decir si volvería a Televisa, sólo respondía con una sonrisa.

De tacón alto y vestido largo, Castro llegó acompañada de su hijo Michel. Sobre Cristian Castro comentó que ella no sabe sí está divorciado ni cuándo se casa.

Por su parte, su hermano Michel dice que no se mete mucho en la vida del cantante, pero que todo lo extravagante que es se debe a que es un artista.

La guapa actriz con su reconocimiento/Instagram

“Cómo es él vive las cosas diferente, le afectan de distinta forma, porque él es un artista”, indicó su hermano ante los comentarios que señalaron la tristeza del Gallito Feliz por su divorcio.

Tanto Verónica como Michel explicaron que Cristian tiene una vida aparte y que no están al tanto de muchas cosas, pero que saben que cuando menos en Argentina la está pasando bien.

LLEVA AÑOS SIN PAREJA

Verónica Castro se encuentra en Argentina y asistió al programa de espectáculos que tiene la presentadora Susana Giménez, quien celebra 30 años de carrera y es su gran amiga.

La intérprete de "Rosa salvaje" no escapó a sus preguntas picantes e inesperadas, y la cuestiona respecto a por qué nunca se volvió a casar.

"Porque no soy 'boluda', no me gusta gastar plata en ellos, todos te la sacan. Si nunca me casé fue por mis pistolas, yo dije: ‘Yo quiero, yo puedo y yo la hago’. Finalmente termina uno poniéndose igual”.

La respuesta a partir del minuto 9:

En una hilarante sección en un mercado improvisado, Vero y Susana contaron sus más divertidas anécdotas.