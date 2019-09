Manolo Caro niega haber ofrecido papel lesbico a Verónica Castro

El sábado pasado reveló la periodista Flor Rubio, que le contaron que Verónica Castro y Yolanda Andrade serían pareja sentimental en la "La Casa de las Flores", producción de Manolo Caro, pero Castro no estuvo de acuerdo y decidió abandonar el proyecto.

De ninguna manera, yo no quiero ese personaje, no quiero ser gay, no quiero ser pareja de Yolanda, no va con lo que yo he hecho”, relata Flor Rubio en su programa para Grupo Fórmula que eso dijo Verónica.