Manolo Caro responde a críticas por muerte de Virginia de la Mora

Manolo Caro, la mente maestra detrás de La Casa de las Flores, ha recibido muchas críticas por la muerte del personaje principal Virginia de la Mora, interpretado por la primera actriz Verónica Castro. ¡Qué bar ba ri dad!

Hace unos días el productor Manolo Caro dio a conocer en redes sociales que en la segunda temporada que se estrenará el 18 de octubre, ya no contará con el entrañable personaje de Verónica Castro. Ante los comentarios que ha recibido al respecto comentó:

Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto, yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, ¡eso es todo!

El cariño hacia @vrocastroficial se mantiene intacto y la serie sigue adelante...

Gracias! — Manolo Caro (@ManoloCaroS) August 14, 2019

Manolo Caro agradeció a Verónica Castro por su participación en La Casa de las Flores con el personaje de Virginia de la Mora, que significó su regreso a la pantalla chica. “El cariño hacia Verónica Castro se mantiene intacto y la serie sigue adelante…Gracias”.

Por lo visto ya no es ninguna noticia lo de mi ma má. #QDEPVirginiadelaMora pic.twitter.com/KADXQd2uZm — La Casa de las Flores (@CasaFloresTV) August 12, 2019

Por su parte la primera actriz también habló al respecto a través de su cuenta de Twitter. Junto a una entrevista que concedió a Ventaneando el año pasado, manifestó: “solo por respeto al público que me sigue, les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte. Yo cobro cuando trabajo, y me cuesta mucho hacerlo, pero en esta ocasión no recibí nada porque no trabajé”.

La Vero invitó a sus fans a revisar la entrevista para despejar cualquier duda, donde explicaba los motivos por los que ya no estará en la próximas temporadas de La Casa de las Flores.

Perdón pensé que había quedado claro desde el año pasado todas sus preguntas, y espero que con este video y un poquito de atención se pueda aclarar todo. Gracias.

Solo por respeto al público que me sigue les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte yo cobro cuando trabajoY me cuesta mucho hacerlo pero en esta ocasión no recibí nada porque no trabajé — Verónica Castro (@vrocastroficial) August 15, 2019