"Mantengo en vida la memoria de mi mamá", Constanza, hija de Edith González, reaparece en la Marcha 8M

"A pesar de que ella tenía cáncer terminal y lo sabía desde el primer momento, nunca lo expresó, quiso motivar a las demás mujeres; desde el día uno ella sabía que no tenía más allá de cinco años de vida, su batalla duró tres años y eso se admira como ser humano", comentó Jesús Galeana en una entrevista para "De primera mano".

Asimismo, resaltó haber participado a favor de un movimiento que incluye y respete a las personas transexuales. "Con esto mantengo en vida la memoria de mi mamá y los valores que me enseñó".

La hija de Edith González , durante la "Marcha 8M" sostuvo una pancarta con la siguiente leyenda: "yo quiero vivir, no sobrevivir". En el evento posterior, subió al escenario para manifestar que en la marcha, protestó "por cada mujer desaparecida, violada, violentada, tocada sin su consentimiento, arrebatada de su inocencia o de su vida".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

