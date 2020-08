Manuel "El Loco" Valdés y Don Ramón, juntos en una nostálgica e inédita fotografía

Manuel "El Loco" Valdés fue un actor que formó parte de la llamada época de oro del cine mexicano, perteneciente a la Dinastía Valdés junto a sus hermanos Germán Valdés "Tin Tan", Ramón Valdés y Antonio "El Ratón" Valdés (el único hermano que sobrevive). Quien fuera pareja sentimental de la actriz Verónica Castro, murió la madrugada de este viernes 28 de agosto por complicaciones en su salud a consecuencia del tumor maligno, que le fue diagnosticado en 2017.

Miguel Valdés, nieto del fallecido actor Ramón Valdés (recordado por su personaje de Don Ramón en la serie "El Chavo del 8"), publicó en sus redes sociales una inédita y nostálgica fotografía donde podemos ver a los hermanos Manuel "El Loco" Valdés y Don Ramón, resaltando que hoy era un día negro para el humor blanco, ante la muerte del hermano de su abuelo:

Se nos va un genio más, Manuel loquito querido, una lastima y mucho dolor, pero sabemos que ahora descansas, nosotros nos encargaremos de que nunca te olviden. Un día negro para el humor blanco, cada vez nos quedan menos.

"Mi más sentido pésame Miguel, me siento triste por que quiero mucho a los Valdés, me enteré de ello y me puse a ver una película de 'el loquito' al lado de 'monchito' y el gran 'Tin Tan'", "defintivamente Manuel otro grande, ya estara con mis grandes ídolos 'Tin Tan' y 'Don Ramón', maravillosas personas. Vivan los Valdés", "los hermanos se vuelven a reunir en el cielo: Don Germán, Don Ramón y ahora Don Manuel, grandes comediantes, que descanse en paz el gran 'loco'", son algunos de los comentarios en el post de Miguel Valdés, nieto de Ramón Valdés.

Manuel "El Loco" y Ramón Valdés. Foto: Twitter @RamnValdsCasti1

Hace unos meses Miguel Valdés compartió con sus seguidores otra fotografía inédita. Se trata de una foto de los hermanos Valdés junto a su mamá: "fotografía inédita de Monchito con sus hermanos y madre, apodada con cariño como Lupe la Charra, entre la familia creemos que el don de la comicidad lo traen los Valdés de parte de su madre, ya que ella siempre hacía bromas, chistes e imitaba a sus nueras".

El nieto de Ramón Valdés suele compartir joyas fotográficas como esta, en sus redes sociales. Foto: Twitter @RamnValdsCasti1

Por otra parte, hace unos días Carmen Valdés (una de las hijas de Don Ramón), compartió en sus redes sociales un video donde podemos deleitarnos con una interpretación musical a cargo de Ramón y Manuel "El Loco" Valdés. "Mi papá cantando con su hermano Manuel Valdés, en ese momento los dos tenían éxito en sus respectivos programas, mi papá había ido a visitar a mi tío Manuel a su programa y así nomas se pusieron a cantar".

Manuel "El Loco" Valdés era conocido por su peculiar personalidad dentro y fuera de cámaras, la cual se distingue por darle un toque de humor, picardía y hasta cierto punto romper convencionalismos establecidos en los medios en los que ha tenido la oportunidad de participar. Inició su andar en el mundo del espectáculo a los 18 años en la película "Calabacitas tiernas", al lado de sus hermanos Germán Valdés "Tin Tan" y Ramón Valdés; desde entonces no dejó de trabajar.

Participó en más de 50 películas, entre ellas "Bromas, S.A.", "La pulquería" y "Dormitorio para señoritas", además de que prestó su voz para las cintas animadas "La leyenda de la Nahuala", "Buza Caperuza: la verdadera historia", "El principito" y el clásico infantil "Peter Pan: El regreso al país de Nunca Jamás", donde dobló al Capitán Garfio.

Mi papá cantando con su hermano Manuel loco Valdés! En ese momento los dos tenían éxito en sus respectivos programas, mi papá había ido a visitar a mi tío Manuel a su programa y así nomas se pusieron a cantar, 1987/88. Ahora mi tío Manuel tiene 89 años deseo mejoría en su salud! pic.twitter.com/UOZfpElr2A — Carmen Valdés/Don Ramón en la vida real... (@CarmenValdesJul) August 21, 2020

