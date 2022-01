¿Manuel Mijares celoso por el coqueteo del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, a su ex esposa Lucero?

Aunque ya han pasado más de 10 años de haberse divorciado, muchos fans quisieran volver a ver a los cantantes Manuel Mijares y Lucero como el matrimonio que fueron, sin embargo, hoy en día mantienen un cordial y gran amistad, ya que tienen dos hijos en común. Asimismo, siguen compartiendo el escenario y enamorando al público con sus emblemáticas canciones.

En diciembre pasado Lucero y su ex esposo Manuel Mijares, llevaron a cabo un concierto para una empresa privada, al cual asistió el boxeador profesional mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB y FIB de peso supermediano.

En redes sociales se viralizaron unos videos donde el campeón del boxeo de 31 años de edad y originario de Guadalajara, Jalisco, le entrega una rosa a la llamada "Novia de América", mientras interpretaba uno de sus éxitos; ante esta acción se originó gran furor entre el público.

Momentos después, la mamá dela también cantante Lucerito Mijares, invitó al pugilista a subir al escenario y ante la sorpresa de los asistentes al show, le cantó una parte de "Eso y más", una de las creaciones musicales del fallecido cantautor Joan Sebastian. Al finalizar hizo esta declaración de amor:

"Como me hubiera gustado vivir en los tiempos de Lucero y quedarme con ella toda la vida, desgraciadamente no fui de los tiempos de Lucero, pero con todo respeto me hubiera encantado".

Ante esto, surgió el rumor de los celos de Mijares, por el coqueteo del "Canelo" a su ex esposa Lucero, quien en un encuentro con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, negó esas especulaciones al manifestar que al padre de sus hijos: "¡le vale!, o sea, le da exactamente igual".

Asimismo, los reporteros le preguntaron sobre qué calificación le daba al boxeador por la canción que interpretó en su show: "como él dice, no sabe cantar, pero le gusta cantar, le echa muchas ganas, eso sí, pero estuvo chido".

Recordemos que Santos Saúl Álvarez Barragán, contrajo matrimonio el año pasado con la modelo Fernanda Gómez; la ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral de Guadalajara, Jalisco.

Por otra parte, fue el 18 de enero de 1997 cuando Lucero y Mijares se casaron en el Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México, al que asistieron más de 700 invitados. Luego de 14 años de matrimonio y dos hijos en común, en el 2011 anunciaron su separación y divorcio.

Actualmente, Lucero tiene una relación amorosa con el empresario Michel Kuri Slim, sobrino del también empresario e ingeniero Carlos Slim, el hombre más rico de México y el vigésimo a nivel mundial; estuvo casado con Ana Paula O'Farril con quien tuvo a sus hijos Ana Paula, Michel Jr. y Santiago Kuri.