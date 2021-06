Manuel Mijares es operado de emergencia y lo captan en silla de ruedas

México. El cantante Manuel Mijares fue captado en Televisa en silla de ruedas y él mismo contó en entrevista con el programa Hoy que fue operado de una de sus rodillas. Antes ya lo habían intervenido, pero esta vez la cirugía fue más compleja.

Mijares, cantante de temas como Soldado del amor y Uno entre mil, menciona que ya se encuentra en total recuperación luego de haber sido intervenido de su rodilla.

Me operaron, pero estoy bien, ahora sí que me pusieron mi prótesis de rodilla y la teníamos que hacer desde antes pero ya la fuimos a hacer”, dijo Mijares en Hoy.

Debido a que el exesposo de la también cantante Lucero jugaba mucho futbol americano se lastimó su rodilla, por eso anteriormente lo operaron; primero fue en 1973, luego en 1996 y ahora ocurrió la tercera operación.

Foto captura de pantalla Televisa Hoy

Dicha cirugía no era de emergencia, puesto que la había aplazado por el trabajo que tenía con su gira Emmanuel Two'r Amigos. Ahora se recupera favorablemente y sus médicos le han dicho que en un mes estará totalmente sano.

Mijares no para de trabajar. Hace unos días ofreció junto a su exesposa Lucero, ambos padres de dos hijos, a un concierto vía streaming en el que ellos también estuvieron presentes, y el público pudo ver que llevan una excelente relación, a pesar de su divorcio ocurrido años atrás.

Nos tenemos mucho cariño, tuvimos un matrimonio precioso y qué bonito poder seguir siendo amigos, aunque no seamos esposos. Desde el principio si yo no te hubiera admirado a ti, Manuel, no me hubiera casado contigo", dijo Lucero durante el citado show.