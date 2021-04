Manuel Turizo complace a fans con su nuevo álbum "Dopamina" y estrena fascinante dueto con Maluma

Manuel Turizo lanza su nuevo álbum "Dopamina" bajo el sello discográfio La Industria INC; la segunda producción discográfica del reguetonero colombiano debutó con certificación de oro en Estados Unidos, un álbum sumamente especial que el joven cantante realizó para que sus fanáticos aumenten sus niveles de dopamina, desde la primera hasta la última canción.

A través de su nuevo álbum Manuel Turizo demuestra una clara madurez artística y evolución musical. Mientras que su primera producción "ADN" le sirvió como introducción ante la industria de la música, "Dopamina" demostrará su versatilidad ante ritmos como el reggae, la balada y por supuesto, el género urbano. Al respecto el cantante manifestó:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No es un álbum para disfrutar de una o dos canciones, nos tomamos el tiempo de trabajar con detalle y pasión cada tema para no hacer canciones de relleno, 'Dopamina' es para escucharlo de principio a fin.

Leer más: El redescubrimiento personal y artístico de Fanny Lu; para muestra su canción "Yo quiero un amor"

Cabe resaltar que como parte del lanzamiento del álbum, Manuel Turizo estrenó su nuevo sencillo "Amor en coma", a dueto con su compatriota Maluma.

Manuel Turizo participó de primera mano en la composición y producción de la gran mayoría de las canciones del álbum, junto a su hermano Julián Turizo. "Dopamina" se compone de 13 canciones únicas, que se hicieron para conquistar las emociones: desde el romance con temas como el Triple Platino en México "Quiéreme mientras se pueda", hasta himnos de discoteca como "Cosas malas".

Leer más: Kimberly Loaiza deleita a sus "linduras" con el remix de "Me perdiste", con Casper Mágico y Lyanoo

En cuatro años de trayectoria musical, Manuel Turizo ha sabido ganarse el corazón de millones de fanáticos, desde su natal Colombia hasta América Latina y Estados Unidos. Ha colaborado con grandes artistas de la industria latina y su álbum "Dopamina" no podía quedarse atrás. Este proyecto cuenta con colaboraciones de Wisin y Yandel, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, J Quiles, Dalex, El Alfa, Will I AM y Maluma, siendo este último uno de los featurings más esperados por sus fanáticos y que toma forma en el sencillo "Amor en coma".