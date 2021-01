Manuel Turizo lanza una "bomba musical" junto a las leyendas del reguetón Wisin & Yandel

Manuel Turizo invitó a Wisin & Yandel, a dos grandes referentes de la música urbana, para colaborar en su nueva canción "Mala costumbre", ocasionando una "bomba musical" con la que inicia esta 2021 con el pie derecho. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música, así como el respectivo videoclip fue estrenado en el canal de YouTube del cantante originario de Montería, Colombia.

El joven cantante de 20 años de edad, una de las grandes estrellas del momento en el género urbano, tuvo un muy buen 2020 musicalmente hablando ante el éxito de sus anteriores lanzamientos como "Quiéreme mientras se pueda" certificado con platino y "La nota", doble platino. Cabe mencionar que ambas canciones lograron posicionarse en el #1 de la radio en México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Manuel Turizo inicia el 2021 con oro puro al unirse a dos pioneros del reguetón, Wisin & Yandel; esta inesperada colaboración musical es la antesala perfecta a lo que el cantante colombiano tiene preparado para sus fanáticos en este año que recién inició.

De la mano de la casa disquera La Industria INC/Sony Music Latin, "Mala costumbre" de Manuel Turizo, una producción de Tainy, Lennin Palacios, Ily Wonder, Keytin y Jota Rosa, nos cuenta la historia muy común en las relaciones de pareja, en la que una de las partes se encuentra emocionalmente manipulada por la otra. (Manuel Turizo manda mensaje de amor fraternal en "Quiéreme mientras se pueda").

La colaboración de Manuel Turizo con Wisin & Yandel ha causado gran furor. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

"Mala costumbre" se estrena conjuntamente con su videoclip que estuvo bajo la dirección de Gustavo Camacho y producida por Andrea Rodríguez, que transportará a toda persona que lo vea, a la lujosa e intimidante ciudad de Dubai. El video muestra el imponente skyline de esta emblemática ciudad ubicada en los Emiratos Árabes, y sus mundialmente famosas construcciones arquitectónicas Burk Khalifa y Burj Al Arab.

Adicionalmente el video está lleno de belleza, lujo, sensualidad y efectos especiales que, por momentos, convierten a las estrellas Manuel Turizo y Wisin & Yandel en hologramas que parecen sacados de una consola de video juegos. Una genial forma de darle continuidad a "Quiéreme mientras se pueda" y "La nota", canciones que actualmente siguen dominando plataformas con contundentes números que los posicionan en el Top 50 de México.

En una charla que Manuel Turizo tuvo con Debate, contó estar trabajando en lo que será su nuevo álbum que llevará por nombre "Dopamina" (término que se refiere a una oleada de felicidad que se libera después de ciertas acciones o comportamientos humanos). El reguetonero señaló que "en estos cuatro años de carrera la gente tiene bien claro cuál es el concepto de la música de Manuel Turizo y lo entiende perfectamente, pero también quería darme la oportunidad de mostrarle a la gente un poco más de lo que puede hacer Manuel Turizo, con este álbum me di la oportunidad de ser un poquito diferente a lo que solía venir siendo".

Cabe resaltar que en el repertorio de Manuel Turizo podemos encontrarás mucha música positiva. "Yo siento que la música es algo que tiene que transmitir buena energía, no sigo ni siquiera la música que me transmite una energía oscura, no me gusta".