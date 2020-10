Manuel Turizo libera dopamina y nos invita a una cata con su nueva música

Manuel Turizo nos invita a la primera cata, como él mismo lo llama, de la nueva música en la que ha estado trabajando, donde mostrará la evolución que ha tenido como cantante del género urbano. En el reguetón millones de personas saben quién es Manuel Turizo y las canciones que ofrece. Ahora se llegó el momento de mostrar que puede hacer muchas cosas más. En esta degustación musical el colombiano lanza su nuevo sencillo, "La nota", en colaboración con Rauw Alejandro y Myke Towers. "Un reguetón muy sabroso, fuerte, con baterías bien pesadas, un poquito diferente a lo que suelen escuchar de Manuel Turizo", resaltó en una charla con Debate.

Myke y Rauw son dos artistas que la están rompiendo durísimo, me gusta mucho lo que están haciendo. 'La nota' es una canción completamente bailable, de buena energía, una canción para festejar, para sentirse bien, para bailar, eso es lo que yo quiero que la gente sienta; esta canción abre una nueva temporada de Manuel Turizo, digámoslo así, vamos a empezar a lanzar todos los temas que serán parte del álbum que viene, venimos con colaboraciones muy importantes como ésta.

Su nuevo álbum llevará por nombre "Dopamina" (una oleada de felicidad que se libera después de ciertas acciones o comportamientos humanos). El cantante colombiano señaló que "en estos cuatro años de carrera la gente tiene bien claro cuál es el concepto de la música de Manuel Turizo y lo entiende perfectamente, pero también quería darme la oportunidad de mostrarle a la gente un poco más de lo que puede hacer Manuel Turizo, con este álbum me di la oportunidad de ser un poquito diferente a lo que solía venir siendo".

En estos tiempos del Covid-19, Manuel Turizo lanzó "Quiereme mientras se pueda", una canción con un poderoso mensaje. Foto: Cortesía Oficina Gus Rincón

Cabe mencionar que en el repertorio de Manuel Turizo encontrarás mucha música positiva. "Yo siento que la música es algo que tiene que transmitir buena energía, no sigo ni siquiera la música que me transmite una energía oscura, no me gusta, quiero que mí música sea un transmisor de cosas buenas, yo quiero que si alguien se da un minuto para prestarle atención a Manuel Turizo se lleve algo bueno, no que llegue contaminado con algo controversial en su cabeza, sino que diga: 'eso está sabroso, eso está bueno, eso me gusta, eso me hace sentir bien', que es lo que yo creo que todos queremos en la vida, sentirnos bien".

¿Qué era Manuel Turizo?, se preguntaba

En sus pocos años en la industria musical ha logrado convertirse en una de las estrellas más reconocidas del género urbano. Para conocer un poco más de Manuel Turizo trasladémosnos a unos años atrás, cuando tenía 15 años de edad. Por aquella época era un joven de décimo grado de bachillerato, allá en su natal Montería (municipio colombiano, capital del departamento de Córdoba), un tanto rebelde, y acepta que no le gustaba mucho el estudio: "en vez de estudiar lo que hacía era abrir el cuaderno y me ponía a escribir canciones, mientras el profesor dictaba, yo escribía canciones", contó.

El joven exponente del reguetón confesó que "en realidad era un joven controversial, un poquito, un joven que buscaba problemas, pero yo creo que eso se daba a que estaba buscando el lugar en mi vida, en qué lugar debía estar, estaba buscando qué era Manuel Turizo, cuál era el destino de Manuel Turizo, gracias a Dios lo encontré, yo soy una persona de un criterio muy fuerte, por eso como que actúo tan radicalmente, ese pensamiento al fin y al cabo me llevó a tomar las decisiones que hoy en día me tienen acá; yo dejé mi colegio a los 15 años por irme a buscar qué iba a hacer con la música y me resultó".

Esa vocecita en la cabeza de Manuel Turizo no terminó siendo errónea, sino que terminó teniendo la razón.

Y es la que me ha mantenido acá y todas las mañanas sigue martillándome la cabeza y diciéndome que tengo que seguir, que tengo que crecer y que tengo que dejar un legado increíble, porque aparte de que lo disfruto y lo amo, y no veo a Manuel Turizo haciendo absolutamente nada más en su vida que música, también quiero que la gente disfrute con la música de Manuel Turizo y que me recuerden como una persona que entregó su vida completa a la música.

Además de su nuevo sencillo "La nota" con Rauw Alejandro y Myke Towers, el cantante colombiano invita a todo el público a escuchar y disfrutar de "Será", canción en la que colabora con su compatriota y amigo Juan David Castaño Montoya, mejor conocido como Llane.