Manuel Turizo manda mensaje de amor fraternal en "Quiéreme mientras se pueda"

En estos momentos de vulnerabilidad y mucha unión a la vez, el cantante colombiano Manuel Turizo extiende la invitación de agradecer, valorar, querer y volver a lo esencial de la vida mediante su nueva canción "Quiéreme mientras se pueda", un bello tema inspirado en hacer buenos recuerdos.

"Yo pensé que el momento era bien indicado para dar este mensaje, desde que se hizo esta canción el mensaje era hacer que la gente recordara buenos momentos con sus seres queridos y hacer que se motivaran en hacer bonitos recuerdos con la canción, la idea del video era no hacerlo con una película producida, sino historias reales de nuestros fanáticos con esa misma gente", comentó Manuel Turizo en una entrevista con EL DEBATE vía Zoom.

"Quiéreme mientras se pueda" ha tocado el corazón a sus millones de fans, los ha hecho llorar al recordar a muchas personas especiales en sus vidas. "Me han llegado mensajes muy bonitos, y esa era justamente la idea, la gente ha sentido el objetivo que tenía la canción".

Manuel Turizo popularmente conocido por el sencillo "Una lady como tú", canción con la que logró darse a conocer y expandir su carrera en América Latina y en países europeos como España. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Al día de hoy el video musical tiene más de 18 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

Vamos bien, y que se espere la gente, en realidad con esto empezamos el proceso del lanzamiento del álbum 2020 de Manuel Turizo, entonces, no se ha terminado, apenas empezamos, en realidad.

Teniendo como prioridad la salud de sus seguidores, el intérprete de música urbana ha tomado importantes decisiones ante estos tiempos de contingencia sanitaria. "La verdad, yo tampoco pienso hacer shows en lo que queda de este año, está en veremos cómo vamos a continuar con la reprogramación de los shows que ya teníamos, lo más importante en este momento es que terminemos de ver cómo se soluciona toda esta crisis mundial. Yo pienso que sería irresponsable de nuestra parte poner en riesgo a nuestros fanáticos en una aglomeración de un evento masivo como lo son los conciertos, y eso es un alto riesgo de contaminación, veremos qué pasa el próximo año, cómo sigue esta crisis de contaminación mundial".

En la opinión de Manuel Turizo, ¿qué lección dejará la pandemia a toda la humanidad? "Esto será algo inolvidable y algo que va a quedar para la historia de la humanidad, sinceramente, toda la generación que vivimos esto no se nos va a olvidar nunca, la idea de esto yo pienso que debe ser que revaluemos cómo actuamos en nuestro día a día, yo pienso que hay gente que va esparciendo veneno y no le importa a quién tiene a su lado, si le hace mal o no".

Eso es lo que tenemos que evaluar todos, somos un grupo, no somos un humano en la Tierra, somos millones y tenemos que cuidarnos entre todos.

El estandarte musical de Manuel Turizo

Por otra parte, la carrera musical del colombiano tuvo desde un inicio un "despegue" fabuloso, gracias al éxito mundial que tuvo su canción "Una lady como tú".

Fue la primera canción de mi carrera y hasta el día de hoy sigue siendo una de las más grandes, nunca la voy a olvidar hasta el final de mis días.

"Pienso que pocos contamos con la oportunidad y con la bendición de que nuestra primera canción se vuelva un hit mundial, me abrió muchísimas puertas, la verdad. 'Una lady como tú' me dio una cachetada grandísima en la cara y me demostró que los sueños sí se hacían realidad, me abrió una puerta a poder empezar a trabajar por lo que yo quería en mi vida, empezar a vivir mi sueño, y bueno, aquí estamos en el sol de hoy, gracias a Dios".

El video musical ha alcanzado más del billón de reproducciones en YouTube.

Y realmente al escuchar cualquiera de las canciones de Manuel Turizo, una buena vibra se apodera de ti.

"Es la buena energía que desde el principio yo quise implantar en mí música, yo me metí en la cabeza que si la gente se iba a tomar un minuto para escuchar la música de Manuel Turizo, que los recargara de una energía mejor, es por eso que cuido tanto el vocabulario en mis letras, así vaya a hablar de desamor, de rumba o romanticismo, siempre me gusta mantener un lenguaje que a la gente le transmita una vibra positiva, en la forma de tu hablar, es bien importante lo que tú le vas a transmitir a una persona".

Desde el día uno de su carrera artística ha vivido un sin fin de anécdotas y momentos que se quedarán atesorados en su ser, por siempre.

La música a Manuel Turizo le cambio la vida sinceramente.

"Yo soñaba con esto, con estar ocupado todo el tiempo, viajar por el mundo, pararme en un escenario y así sea una persona o 40 mil personas, iban a cantar conmigo, la verdad estoy viviendo mi sueño, así se los puedo describir, estoy viviendo el sueño que tuve en mi mente desde que tengo memoria, esto es lo que yo quería, sueño más, sueño crecer cada día más, sueño con poder llegar a lugares cada vez más lejanos llevando mi música y que la gente me siga".

Manuel Turizo es originario de Montería, Colombia. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

